Autopilot Tesli będzie ściśle przestrzegał ograniczeń prędkości

1 godz. temu | Technologia

Tesla postanowiła ściśle przestrzegać prawa drogowego i zablokuje możliwość przekraczania dozwolonej prędkości w swoich samochodach jadących z uruchomioną funkcją Autopilot. W wielu krajach świata kierowcom mogą bezkarnie przekroczyć dopuszczalną prędkość o kilka kilometrów na godzinę. Dlatego też dotychczas Tesla pozwalała kierowcom korzystającym z Autopilota na samodzielne ustawienie automatu tak, by jechał on nieco szybciej niż pozwalają przepisy. Jednak wkrótce to się skończy. Tesla potwierdza, że pracuje nad poprawką, dzięki której Autopilot będzie ściśle przestrzegał ograniczeń prędkości.

Wydaje się, że nic już nie uchroni nas przed przyszłością, w której po drogach będą poruszały się autonomiczne samochody. Nie tylko tesla, ale też np. Ford czy BMW prowadzą zaawansowane prace nad tego typu pojazdami i niewykluczone, że - o ile okażą się one bezpieczniejsze od samochodów prowadzonych przez człowieka - za jakiś czas zarejestrować można będzie wyłącznie samochód autonomiczny. Te z ludzkim kierowcą nie zostaną dopuszczone do ruchu.

Jednak zanim się to stanie upłynie jeszcze trochę czasu, a producenci takich pojazdów będą musieli udowodnić, że radzą sobie one na drogach. Tesla ma zamiar dostarzyć taki dowód już w bieżącym roku. Koncern zapowiada bowiem, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy jego samochód samodzielnie odbędzie podróż pomiędzy Nowym Jorkiem a Los Angeles.