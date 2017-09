Wiemy, kto kupi Toshiba Memory

Japońsko-amerykańsko-południowokoreańskie konsorcjum zostało wybrane przez Toshibę spośród chętnych do zakupu Toshiba Memory. Jak informuje agencja Kyodo, Toshiba kończy negocjacje z innymi oferentami i będzie rozmawiała tylko ze wspomnianym konsorcjum, które w ubiegłym tygodniu podpisało zobowiązanie do przeprowadzenia szybkich negocjacji.

Toshiba Memory zostanie sprzedane za około 21 miliardów dolarów. Nowym właścicielem stanie się konsorcjum, na którego czele stoi amerykański fundusz Bain Capital, a w skład którego wchodzą Innovation Network Corp of Japan, Development Bank of Japan, południowokoreański SK Hynix, a mniejszymi udziałowcami są Apple, Dell i inne amerykańskie firmy IT.

Toshibie zależy na sprzedaży Toshiba Memory. Gdyby nie sprzedaż Toshiba musiałaby, po raz drugi z rzędu, poinformować w rocznym raporcie, że jej zobowiązania przekraczają posiadane aktywa. To zaś oznaczałoby, że firma zostałaby usunięta z Giełdy Tokijskiej.

Podobno członkowie zarządu Toshiby rozważali jeszcze ofertę złożoną w ostatniej chwili przez Western Digital, z którym Toshiba wspólnie inwestuje w fabrykę pamięci flash Yokkaichi. Ostatecznie jednak wybrano wspomniane konsorcjum. W najbliższym czasie możemy spodziewać się oficjalnego oświadczenia Toshiby w tej sprawie.