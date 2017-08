Komplet aż 7 kwiatów sprzed 100 mln lat

Przechodząc 100 mln lat temu przez las sosnowy, triceratops lub tyranozaur strącił 7 kwiatków, dzięki czemu uległy one fosylizacji w birmańskim bursztynie i właśnie zostały odkryte przez paleontologów. Duet z Uniwersytetu Stanowego Oregonu zidentyfikował je jako nowy gatunek - Tropidogyne pentaptera.

Prof. George Poinar Jr. podkreśla, że to pierwszy przypadek, kiedy w ramach jednego badania wskazano aż 7 kompletnych kwiatów w tym wieku. Ponieważ mają one od 3,4 do 5 mm średnicy, trzeba je było badać pod mikroskopem.

Bursztyn tak dobrze utrwalił części kwiatów, że wydaje się, że dopiero co zerwano je w ogrodzie. Dinozaury mogły potrącić gałęzie, z których kwiatki spadły wprost do żywicy araukarii [...]. Araukarie są spokrewnione ze współczesnymi agatisami z Nowej Zelandii i Australii (agatisy wytwarzają specjalną żywicę, która opiera się wietrzeniu) - wyjaśnia Poinar.

Nowy gatunek należał do rodziny radziliszkowatych (Cunoniaceae). Poinar uważa, że T. pentaptera rósł w lesie deszczowym. Pokrojem i wzorcem żyłkowania skamieniały kwiat bardzo przypomina przedstawicieli rodzaju Ceratopetalum z dzisiejszej Australii i Papui-Nowej Gwinei.

Co łączy bursztyn z Mjanmy z Ceratopetalum ze znajdującej się za oceanem Australii? Wg Poinara, odpowiedź jest prosta, zważywszy na historię geologiczną tych regionów. Prawdopodobnie stanowisko z bursztynami z Mjanmy stanowiło część Indii (Greater India), które oddzieliły się od Gondwany i podryfowały do południowej Azji [...].