Twitter przeprasza za zmuszenie użytkowników do śledzenia konta prezydenta Trumpa

9 godz. temu | Ciekawostki

Twitter oficjalnie przeprosił użytkowników, którzy zostali „zmuszeni" do śledzenia oficjalnego konta prezydenta Trumpa. Firma tłumaczy, że doszło do błędu technicznego podczas przekazywania konta @POTUS z rąk prezydenta Obamy prezydentowi Trumpowi. Całą operację przeprowadzono tak, by konto zachowało całe archiwum oraz wszystkich z około 13 milionów obserwujących. Jednak wskutek błędu osoby, które przestały obserwować konto lub je zablokowały, znowu stały się aktywnymi obserwującymi. Pojawiły się nawet osoby skarżące się, że zostały zapisane do konta @POTUS mimo, że nigdy go nie obserwowały.

Dyrektor wykonawczy Twittera, Jack Dorsey przeprosił za błąd. Dodał, że podobny problem wystąpił też podczas przekazywania oficjalnych kont wiceprezydenta, sekretarza prasowego oraz Białego Domu. Obecnie konto @POTUS obserwuje 14,3 miliona osób. Wspomniany powyżej problem dotknął 560 000 z nich.