Świetnie zachowane skamieniałości krewnego miłorzębu

Paleontolodzy z USA, Chin, Japonii, Rosji i Mongolii odkryli świetnie zachowane skamieniałości odległego krewnego miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba). Naukowcy mają nadzieję, że dzięki temu uda się lepiej zrozumieć ewolucję prehistorycznych roślin nasiennych.

Fosylia Umaltolepis mongoliensis datują się na późną kredę (100-125 mln lat temu). Zespół natrafił na nie w osadach torfowych w kopalni Tevshiin Govi w środkowej Mongolii. Wyniki badań ukazały się w piśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Gałęzie i liście są podobne do miłorzębu, ale nasiona, a zwłaszcza struktury, w których powstają, nie przypominają żadnej rośliny: ani wymarłej, ani współczesnej. Nieczęsto natrafia się na coś takiego - podkreśla Patrick Herendeen z Ogrodu Botanicznego w Chicago.

Skamieniałości U. mongoliensis znajdowano już wcześniej, ale były one w kiepskiej kondycji i niezbyt nadawały się do badania. Setki dobrze zachowanych nowych fosyliów pokazują, że liście i gałęzie tej rośliny miały wiele cech dobrze nam znanego miłorzębu. O ile jednak duże nasiona G. biloba są otoczone mięsistą osnówką (owoce przypominają śliwkę), o tyle nasiona U. mongoliensis były małe i uskrzydlone. Po uformowaniu znajdowały się zaś w twardej, żywicznej, przypominającej parasol osłonce, która pozostawała niemal całkowicie zamknięta, otwierając się tylko, by uwolnić nasiona.

Kluczem do określenia pokrewieństwa U. mongoliensis z innymi roślinami nasiennymi jest "rozgryzienie" zagadki kapsuł nasiennych. Wstępne porównania połączyły je ze strukturami nasiennymi 2 grup wymarłych roślin, które mogą stanowić część linii miłorzębu.

Porównania te i unikatowe cechy U. mongoliensis wskazują, że G. biloba jest ostatnim żyjącym przedstawicielem grupy, która kiedyś była o wiele bardziej zróżnicowana i ważna.

Znany głównie jako wspomagający pamięć suplement diety G. biloba, odgrywa także ważną rolę w zrozumieniu ewolucji roślin nasiennych - opowiada Simon Malcomber z National Science Foundation (NSF).

Podczas wykopalisk w Tevshiin Govi paleontolodzy natrafili także na skamieniałości roślin spokrewnionych ze współczesnymi sosnami, świerkami, sekwojami i cypryśnikami błotnymi.