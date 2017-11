Volkswagen chce sprzedawać w Chinach miliony samochodów elektrycznych

1 godz. temu | Technologia

Volkswagen Group zapowiada wielką ofensywę na chińskim rynku samochodów elektrycznych. Do roku 2020 firma rozpocznie sprzedaż 15 nowym modeli pojazdów elektrycznych i hybryd. Koncern ma zamiar zainwestować 10 miliardów euro, co pozwoli mu spełnić chińskie wymagania dotyczące tego typu pojazdów. Nowe chińskie prawo, które wejdzie w życie od 2019 roku zobowiązuje koncerny do zwiększenia sprzedaży samochodów elektrycznych. Chiny zapowiedziały, że w przyszłości zakażą sprzedaży pojazdów z silnikami spalinowymi, nie wyznaczyły jednak daty zakazu.

Przedstawiciele koncernu zapowiedzieli, że do roku 2020 chcą w Chinach sprzedawać 400 000 samochodów elektrycznych rocznie, a do roku 2025 liczba ta ma wzrosnąć do 1,5 miliona. Firma z pewnością będzie chciała wybudować fabrykę w Chinach, gdyż samochody importowane oraz budowane na miejscu ale bez udziału chińskich partnerów, są obłożone 25-procentowym cłem.

Volkswagen, zwiększając swoje inwestycje w samochody elektryczne, chce poprawić swój wizerunek po tym, gdy firma została przyłapana na fałszowaniu danych dotyczących emisji spalin. Konsumenci najwyraźniej zapomnieli już o oszustwie i w ostatnim czasie sprzedaż samochodów Volkswagena rośnie.