Bezpieczny portfel z GPS-em, alarmem i kamerą

Nowo powstała armeńska firma Volterman zaprezentowała niezwykle bezpieczny, przynajmniej w zamierzeniach, portfel. Wbrew temu, co można by oczekiwać w dzisiejszych czasach, nie jest to portfel cyfrowy, ale fizyczny, skórzany. W przedmiot wbudowano alarm, moduł GPS oraz aparat, który wykonuje zdjęcia osobie otwierającej portfel i przesyła je właścicielowi. Volterman Smart Wallet wyposażono w 512 megabajtów pamięci RAM, baterię, procesor, ssytem zabezpieczeń działający w podczerwieni i łączność Wi-Fi.

Właściciel portfela powinien sparować go ze swoim smartfonem, a wówczas, gdy oba urządzenia znajdą się w większej niż zdefiniowana odległości, rozlegnie się wbudowany w portfel alarm. Powinniśmy zatem nosić oba przedmioty przy sobie. Zaletą rozwiązania jest fakt, że działa ono w obie strony. Jeśli zapomnimy smartfonu, a mamy przy sobie portfel, sygnał alarmowy poinformuje nas o pozostawionym telefonie.

Moduł GPS pozwoli namierzyć zgubiony lub skradziony portfel, a działający na podczerwień system zabezpieczeń chroni przed kieszonkowcami. Co więcej, chroni on też przed próbą skimmingu, czyli zdalnego skanowania danych z kart płatniczych, paszportów i innych dokumentów wyposażonych w układy RFID. Bardzo interesującym rozwiązaniem jest wbudowany aparat. Gdy portfel znajduje się w trybie alarmowym, czyli po oddaleniu go od smartfonu, przy każdym otwarciu wykona ona zdjęcie osoby otwierającej i wyśle je właścicielowi.

Firma Volterman rozpoczęła kampanię crowfundingową, by sfinansować produkcję swojego portfela. Jej celem było zebranie 45 000 USD. Na 6 dni przed końcem zbiórki na koncie firmy znalazło się niemal 700 000 USD, które wpłaciło 4800 osób.

Sprzedaż portfela rozpocznie się w grudniu.