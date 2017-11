Volvo dostarczy Uberowi 24 000 pojazdów

50 min. temu | Technologia

Volvo podpisało z Uberem wstępną umowę na sprzedaż 24 000 samochodów przygotowanych do zastosowania w nich technologii pozwalających pojazdom na jazdę w trybie autonomicznym. Pojazdy trafią do Ubera w latach 2019-2021.

Samochody są rozwijane w ramach Scalable Product Architecture (SPA). To opracowana przez Volvo technologia zastosowana już w linii Volvo 90 oraz nowym XC60. Inżynierowie Volvo pracują z inżynierami Uber nad wbudowaniem SPA w model XC90. Pojazd zostanie wyposażony w niezbędne układy bezpieczeństwa, układy zapasowe i podstawowe technologie niezbędne, by Uber mógł dodać własne technologie do jazdy autonomicznej. Firma przewozowa od ponad roku testuje prototypowe autonomiczne pojazdy Volvo. Oczywiście obecnie jeżdżą w nich kierowcy. Jednak w przyszłości nowe technologie mają umożliwić zamówienie przez klienta w pełni autonomicznego pojazdu Ubera.

Jednocześnie Volvo rozwija własne technologie autonomicznych samochodów. Pierwszy tego typu pojazd ma pojawić się w 2021 roku.