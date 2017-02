Waymo pozywa Ubera o kradzież dokonaną przez Levandowskiego

8 godz. temu | Technologia

Waymo, należąca do konglomeratu Alphabet (Google) firma zajmująca się autonomicznymi samochodami, pozwała do sądu Ubera, oskarżając go o kradzież tajemnic handlowych dotyczących rozwoju tego typu pojazdów.

W pozwie złożonym przed Sądem Okręgowym w San Francisco, wymieniono kilku pracowników firmy Otto – którą Uber kupił w lipcu ubiegłego roku – o sprzeniewierzenie tajemnic handlowych Waymo i kradzież patentów. Otto w chwili przejęcia przez Ubera liczyła sobie zaledwie 6 miesięcy, a głównym powodem, dla którego została zakupiona była jej technologia LiDAR. Waymo twierdzi, że LiDAR ten charakteryzuje się uderzającym podobieństwem do jego własnego projektu LiDAR.

Waymo odkryło, że jego były pracownik Anthony Levandowski pobrał ponad 14 000 poufnych plików zawierających opis różnych systemów sprzętowych, w tym projekty LiDAR. Sześć tygodni później Levandowski zrezygnował z pracy w Waymo i wraz ze znajomym założył firmę Otto. Waymo twierdzi również, że jeszcze inny z były pracowników – później zatrudniony w Otto a teraz w Uberze – również ukradł dane dotyczące technologii LiDAR, w tym listę dostawców sprzętu i szczegóły na temat produkcji.