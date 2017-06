Pierwsze konsumenckie SSD z 64-warstwowymi układami NAND

31 maja 2017, 10:10 | Technologia

Western Digital ogłosił powstanie pierwszego konsumenckiego SDD, który wykorzystuje 64-warstwowe kości 3D TLC NAND. Urządzenie jest w stanie odczytywać dane z prędkością do 560 MB/s, zapis odbywa się z prędkością do 530 MB/s. Wydajność zapisu 4-kilobajtowych przypadkowych bloków wynosi do 84 000 IOPS. Cena nowych dysków rozpoczyna się od 99,99 USD za 250-gigabajtowy model z 3-letnią gwarancją.

Firma zapowiada, że dyski WD Blue 3D NAND SATA SSD będą dotępne w pojemnościach 250GB, 500GB, 1TB i 2TB. Będą oferowane zarówno w tradycyjnym rozmiarze 2,5 cala, jak i w formacie M.2 2280.

Podobne urządzenia ma zamiar oferować też SanDisk. Dyski z rodziny Ultra 3D SSD powstały głównie z myślą o graczach. Firma zachwala je jako stabilne, wytrzymałe, charakteryzujące się szybkimi transferami. Urządzenia SanDiska będą sprzedawane w identycznych pojemnościach, co SSD WD, ale tylko w jednym formacie, 2,5 cala.