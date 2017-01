Konkurencja wymusiła obniżkę cen Windows 10

6 godz. temu | Technologia

Microsoft obniży opłaty licencyjne za Windows 10 preinstalowany na tanich notebookach. Niższe opłaty licencyjne będą dotyczyły maszyn z ekranami o przekątnej mniejszej niż 14,1 cala. Taka decyzja ma ułatwić konkurowanie z tanimi Chromebookami, przede wszystkim na rynku edukacyjnym. Porozumienie zawarte pomiędzy Microsoftem a producentami notebooków wejdzie w życie 1 marca bieżącego roku.

To kolejny przykład na to, jak rynkowa konkurencja wymusza obniżkę cen. Tanie Chromebooki stanowią coraz większą konkurencję dla laptoptów z systemem Windows. Na produkcję takich maszyn zadecydowały się już Lenovo, Acer, Asustek, Dell i Samsung. Jako, że Google nie pobiera opłat licencyjnych za Chrome OS takie komputery są zwykle tańsze od maszyn z Windows, a to z kolei przyciąga klientów z takich rynków jak sektor edukacyjny. Koncern z Redmond, znajdujący się pod coraz silniejszą presją ze strony konkurencji, zdecydował się na obniżenie ceny swojego OS-u.