Bezpłatny Windows 10 dla każdego

11 godz. temu | Technologia

Użytkownicy systemów Windows 7 i Windows 8 wciąż mogą bezpłatnie zaktualizować je do Windows 10. Co prawda 29 lipca ubiegłego roku upłynął oficjalny termin, w którym Microsoft udostępniał za darmo swój najnowszy OS, wciąż jednak istnieją proste sposoby, by bezpłatnie stać się właścicielem tego systemu. A koncernowi z Redmond najwyraźniej to nie przeszkadza.

Microsoft oferuje bezpłatny Windows 10 tym osobom, które korzystają z takich technologii jak lupa czy głosowe odczytywanie treści z ekranu. Rozwiązania te przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych. Każdy, kto posiada Windows 7 lub Windows 8 i korzysta z takich narzędzi, może bezpłatnie pobrać Windows 10. Naprawdę każdy, gdyż Microsoft w żaden sposób nie sprawdza, czy rzeczywiście korzystamy z lupy lub lektora. Jeśli więc chcemy zaktualizować nas OS do Windows 10 wystarczy odwiedzić witrynę Microsoftu i kliknąć przycisk "Upgrade now". Nie może być prościej.

Innym znanym i działającym sposobem na zainstalowanie Windows 10 jest wpisanie ważnego klucza Windows 7 lub Windows 8 podczas instalacji Windows 10.

Osoby, które tylko tymczasowo potrzebują Windows 10 na przykład do testów, mogą zainstalować ten system na maszynie wirtualnej. OS co jakiś czas będzie upominał się o wprowadzenie klucza aktywacyjnego, jeśli jednak potrzebny jest on nam na chwilę, to komunikaty takie nie będą zbyt irytujące. Ponadto możliwe jest też bezpłatne pobranie działającej przez 90 dni wersji Windows 10 Enterprise.