Windows 7 spadł poniżej 50 procent udziałów

4 grudnia 2017, 11:43 | Technologia

Udziały Windows 7 w rynku komputerów z Windows spadły poniżej 50 proc. To dobra wiadomość dla Microsoftu, któremu zależy, by użytkownicy jak najszybciej przesiedli się na system Windows 10. Co więcej, listopadowy spadek udziałów Windows 7 był największy od debiutu tego sytemu w 2009 roku.

Szczyt popularności OS-u przypadł na połowę 2015 roku. Od tamtej pory jego rynkowe udziały zmniejszają się, a w bieżącym miesiącu Windows 7 stracił 3,5 proc. użytkowników. Obecnie system ten jest używany na 43,1% pecetów. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie komputery z systemem z Redmond, to udział Windows 7 wynosi obecnie 48,8%. Różnica wynika z faktu, że system Microsoftu jest używany obecnie na 88,4% pecetów. Do kategorii tej należą zarówno komputery stacjonarne jak i notebooki. Pozostałe 11,6% rynku należy do systemów macOS oraz Linux.

Duże spadki udziałów niekoniecznie muszą wynikać z masowego odchodzenia użytkowników od danego systemu. Jak zauważa firma analityczna Net Applications, na której danych się opieramy, poważny problem stanowią boty, symulujące działalność ludzi w internecie. Są one najczęściej instalowane przez cyberprzestępców. Boty mogą znacząco zafałszować dane. Byliśmy świadkami sytuacji, w których ruch z dużych krajów był wyłącznie ruchem generowanym przez boty. Aktywność botów może zafałszować obraz całości. Tym razem jednak, jak zapewnia Net Applications, duży spadek udziałów Windows 7 jest spowodowany odchodzeniem użytkowników od tego systemu. Firma dokonała bowiem korekty danych o działalność botów i skorygowała też starsze statystyki. Po ich „oczyszczeniu” z ruchu botów nadal widać spory spadek popularności leciwego OS-u Microsoftu.

Najnowsze dane wskazują, że popularność Windows 7 spada szybciej niż miało to miejsce w przypadku Windows X. Na 25 miesięcy przed końcem wsparcia dla Windows XP system ten miał 50,7% udziałów w rynku Windows, czyli niemal o 2 punkty procentowe więcej niż ma obecnie Windows 7. To dobra wiadomość dla Microsoftu. Zła jest taka, że tempo przechodzenia na Windows 10 jest znacznie wolniejsze niż działo się to w przypadku Windows 7. W tym samym czasie od premiery, w jakim Windows 10 jest obecnie, system Windows 7 był używany przez 41,5% użytkowników systemu Windows. Tymczasem Windows 10 zdobył dotychczas 36,2% tego rynku, nie jest więc, jak usiłował przekonywać Microsoft, najszybciej zdobywającym popularność systemem z Redmond.

Jak informuje Net Applications obecnie do systemu Windows XP należy 6,5 proc. rynku komputerów z Windows, co oznacza zmniejszenie udziałów. Z kolei udziały Windows Vista pozostały na stabilnym poziomie okolic błędu statystycznego 0,5%, a Windows 8 i 8.1 z jakichś powodów zwiększyły swoje udziały do 8,1%.