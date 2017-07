Paint zniknie z Windows

21 min. temu | Technologia

Microsoft opublikował listę narzędzi i programów, które zostaną usunięte lub pominięte w Windows 10 Fall Creators Update. Osoby używające od lat Windows będą zapewne zaskoczone, że na liście programów, które nie zyskały dalszej aprobaty znalazł się Paint.

Koncern z Redmond nie usunie Painta z Windows. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Wraz z Fall Creators Update z systemu znikną m.in. 3D Builder App, Apndatabase.xml, Outlook Express czy Syskey.exe. Paint pozostanie, jednak znalazł się on na liście narzędzi, które nie są obecnie aktywnie rozwijane i mogą zostać w przyszłości usunięte.

Oczywiście można argumentować, że Paint jest przestarzały, oferuje zbyt mało opcji, a w Windows 10 znajduje się znacznie bardziej rozbudowany Paint 3D. To prawda, jednak Paint stał się przed dekady częścią „wyposażenia” Windows. Równie oczywistą co Saper.

Z pewnością nikt za to nie będzie płakał po IIS Digest Authentication czy TLS RC4 Ciphers. Co interesujące, Microsoft zapowiedział też pozbycie się w przyszłości System Image Backup Solution i zaleca wykorzystywanie programów do backupów firm trzecich.

Na razie nie wiadomo, kiedy koncern udostępni Windows 10 Fall Creators Update. Prawdopodobnie nastąpi to w październiku.