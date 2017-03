US-CERT przypomina o końcu wsparcia dla Visty

US-CERT przypomina, że 11 kwietnia kończy się rozszerzony okres wsparcia dla systemu Windows Vista. Oznacza to, że OS nie będzie otrzymywał żadnych poprawek, w tym poprawek bezpieczeństwa. Organizacja radzi użytkownikom, by porzucili Vistę na rzecz innego systemu, a tam, gdzie jest to niemożliwe, by zainstalowali najnowsze poprawki.

Windows Vista nigdy nie był zbyt popularny. Obecnie jego rynkowe udziały wahają się od 0,78% (według NetApplications) po 1,12% (Statcounter). Wydaje się to niewiele, jednak biorąc pod uwagę fakt, że Windows jest dominującym OS-em na komputerach osobistych, z Visty wciąż korzystają miliony osób.

Niewpierane wersje popularnych programów to poważny problem. Osoby korzystające z przestarzałego oprogramowania, dla którego nie są wydawane poprawki bezpieczeństwa narażają nie tylko siebie. Cyberprzestępcy mogą bowiem wykorzystać ich komputery do ataku na maszyny innych użytkowników, czy to włamując się do sieci lokalnej czy np. podłączając dziurawy komputer do botnetu i wykorzystując go do rozsyłania spamu i przeprowadzania ataków DDoS.