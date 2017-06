SpaceX wystrzeli pojazd szpiegowski X-37b

Amerykańskie Siły Powietrzne (US Air Force) posiadają dwa pojazdy X-37B, które przypominają niewielkie promy kosmiczne. Od 2010 roku każdy z nich odbył w przestrzeni kosmicznej po dwie autonomiczne misje trwające od 224 do 717 dni. Dotychczas pojazdy za każdym razem były wystrzeliwane za pomocą rakiety Atlas V budowanej przez United Launch Alliance. Jednak już wkrótce to się zmieni. Podczas wczorajszego spotkania Komitetu Senatu ds. Sił Zbrojnych wystąpiła Sekretarz Sił Powietrznych Heather Wilson i poinformowała, że piąta misja X-37B zostanie przeprowadzono za pomocą rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Początek misji zaplanowano na sierpień.

Pani Wilson stwierdziła, że rozwój prywatnego przemysłu kosmicznego jest wielką szansą za amerykańskich sił zbrojnych. Dzięki zwiększającej się konkurencyjności wojsko zyskało dostęp do przestrzeni kosmicznej po bardzo konkurencyjnych cenach, stwierdził Wilson. Słowa takie padły w odpowiedzi na pytanie Martina Heinricha, który chciał się dowiedzieć, jakie są możliwości USAF w zakresie szybkiego dostępu do przestrzeni kosmicznej. Wilson stwierdziła, że konkurencja pomiędzy SpaceX i innymi prywatnymi firmami przyczynia się do zwiększenia zdolności wojska do wejścia w przestrzeń kosmiczną i znacząco obniża koszt tego typu operacji.

Pomimo upływu lat wciąż nie wiemy, do czego służą pojazdy X-37B. Wojskowi milczą, a eksperci sądzą, że prowadzone są działania wywiadowcze oraz badania, których celem jest stworzenie załogowej wersji pojazdu na potrzeby USAF. Rozważa się też możliwość przechwytywania przez pojazd satelitów, celem ich sprowadzenia na Ziemię i naprawy.

Niektórzy eksperci uważają, że US Air Force powinny na większą skalę współpracować z prywatnym przemysłem kosmicznym. Niedawno naukowcy z należącego do USAF Air University opublikowali opracowanie, w którym stwierdzają, że rozwój takich firm jak SpaceX, Blue Origin, Vulcan Aerospace czy Virgin Galactic daje Stanom Zjednoczonym znaczącą przewagę nad innymi krajami w dziedzinie rakiet wielokrotnego użytku. Autorzy raportu ostrzegają jednocześnie, że jeśli rząd w Waszyngtonie nie dokona strategicznych inwestycji w sektor prywatny, to inne kraje, takie jak Chiny, mogą skopiować amerykański model rozwoju i przegonić USA.