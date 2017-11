Rekord rekordów ceny za dzieło sztuki

W Nowym Jorku dom aukcyjny Christie's sprzedał obraz Zbawiciel świata Leonarda da Vinci za rekordową sumę 450 mln dolarów. To najwyższa ceną, jaką kiedykolwiek uzyskano za dzieło sztuki.

Zbawiciel świata (Salvator Mundi) to obraz olejny namalowany w latach 1506-13 dla króla Francji Ludwika XII.

Cena wywoławcza wynosiła 100 mln dol. Ostatecznie wylicytowano 400 mln, co razem z opłatami dało zawrotną kwotę 450,3 mln dol. Personalia nabywcy nie są znane.

Co ciekawe, w 1958 r. na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby's sir Francis Cook zapłacił za obraz tylko 45 funtów. Długo sądzono bowiem, że obraz jest kopią pracy namalowanej przez jednego z uczniów Leonarda da Vinci - Giovanniego Boltraffia. Dopiero po odrestaurowaniu w lipcu 2011 r. ogłoszono, że autorem dzieła jest bezsprzecznie sam mistrz, przez co wartość obrazu momentalnie wzrosła do 120 mln funtów.