Ziemię widać z co najmniej 9 egzoplanet

Naukowcy z Queen's University w Belfaście i Instytutu Badań Układu Słonecznego im. Maxa Plancka postanowili wyobrazić sobie pracę pozaziemskich astronomów i sprawdzić, w jaki sposób mogliby oni odkryć Ziemię. Tak jak my odkrywamy planety pozasłoneczne zauważając zmiany jasności gwiazd spowodowane przejściem planety na ich tle, w podobny sposób mieszkańcy innych planet mogą dowiedzieć się o istnieniu Ziemi. Na łamach Monthly Notices of the Royal Astronomical Society naukowcy donoszą, że istnienie co najmniej 9 egzoplanet, z których idealnie widać przejścia Ziemi na tle Słońca.

W czasie swoich badań stwierdzili, że obcym cywilizacjom łatwiej byłoby zauważyć istnienie Merkurego, Wenus, Ziemi i Marsa niż odnotować obecność Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna. Co prawda drugie z wymienionych planet są większe, blokują więc więcej światła słonecznego, jednak najważniejszym czynnikiem jest odległość planety od gwiazdy macierzystej. Jako, że planety typu ziemskiego są znacznie bliżej niż gazowe olbrzymy, z większym prawdopodobieństwem można odnotować ich obecność, mówi Robert Wells z Belfastu.

Naukowcy stwierdzili, że z dowolnego punktu poza Układem Słonecznym można wykryć co najwyżej 3 planety, ale nie wszystkie kombinacje trzech planet są możliwe do odnalezienia. Szacujemy, że szansa, iż przypadkowo umiejscowiony obserwator zauważy co najmniej jedną planetę wynosi 1:40. Prawdopodobieństwo wykrycia dwóch planet jest około 10-krotnie mniejsze, a trzech - 100-krotnie mniejsze, mówi współautorka badań Katja Poppenhaeger.

Wśród kilku tysięcy znanych nam egzoplanet naukowcy zidentyfikowali 68, z których można by zobaczyć co najmniej 1 planetę Układu Słonecznego przechodzącą na tle Słońca. Dziewięć z tych planet jest w idealnej pozycji do odkrycia Ziemi. Jednak żadna z nich nie jest prawdopodobnie zamieszkana. Uczeni szacują też, że może istnieć 10 – nieznanych nam jeszcze – egzoplanet, z których można dostrzec Ziemię, a na których mogą istnieć odpowiednie warunki do podtrzymania życia.

Biorąc pod uwagę wszystkie te rozważania musimy pamiętać, że obca cywilizacja, by odkryć istnienie Ziemi, musiałaby być co najmniej równie wysoko rozwinięta jak nasza. Stwierdzenie istnienia inteligentnego życia na Ziemi wymagałoby większego zaawansowana technologicznego niż to, którym my dysponujemy.