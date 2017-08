To śnieżna kula umożliwiła powstanie złożonego życia na Ziemi

Naukowcy z The Australian National University rozwiązali zagadkę pojawienia się na Ziemi pierwszych złożonych organizmów żywych. Odpowiedź na pytanie o początki życia bardziej skomplikowanego niż bakterie znaleziono w skałach osadowych w centralnej Australii. Skruszyliśmy te skały na proszek i wyekstrahowaliśmy z nich molekuły starych organizmów, mówi profesor Jochen Brocks. Z molekuł tych wiemy, że przed 650 milionami lat wydarzyły się bardzo interesujące rzeczy. Doszło do rewolucji w ekosystemie i pojawienia się alg. Bez wcześniejszego pojawienia się alg nie istniałyby ani zwierzęta, ani ludzie.

Jednak zanim do tego doszło Ziemia przez 50 milionów lat była śnieżną kulą. Planeta zamarzła. Całe pasma górskie zostały starte na proch przez kolosalne lodowce, uwalniając w ten sposób składniki odżywcze. Gdy doszło do ekstremalnego ocieplenia, lodowce zaczęły topnieć, a powstałe w ten sposób rzeki wymyły do oceanów olbrzymie ilości składników odżywczych, stwierdza Brocks. Z czasem temperatura na Ziemi obniżyła się do poziomu bardziej sprzyjającemu rozwojowi życia, oceany były pełne składników odżywczych i powstały idealne warunki do szybkiego masowego pojawienia się alg. W ten sposób w oceanach, zdominowanych dotychczas przez bakterie, pojawiły się bardziej złożone formy życia. Te duże, pełne składników odżywczych organizmy stały się początkiem łańcucha, który zapewnił dostawy energii niezbędnej do wyewoluowania złożonych ekosystemów z coraz większymi i bardziej skomplikowanymi organizmami, w tym z człowiekiem, mówi Brocks.

Współautor badań, doktor Amber Jarrett dodaje, że w badanych skałach znaleziono niezwykłe sygnatury molekularne. Od razu wiedzieliśmy, że dokonaliśmy przełomowego odkrycia dowodzącego, iż to okres, w którym Ziemia była śnieżną kulą bezpośrednio przyczynił się do powstania i ewolucji złożonego życia, stwierdza Jarrett.