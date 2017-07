Aplikacja na poprawę pamięci

Aplikacja do treningu mózgu pomaga poprawić pamięć pacjentów z najwcześniejszymi etapami demencji.

Jak tłumaczą naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge, postać amnestyczna łagodnych zaburzeń poznawczych (ang. amnestic mild cognitive impairment, aMCI) stanowi etap przejściowy między zdrowym starzeniem a demencją. Na razie nie ma leków na tę przypadłość, ale wcześniejsze badania wykazały, że korzyści może przynieść trening poznawczy. Ponieważ zwykle takie treningi mają charakter powtarzalny i szybko się nudzą, we współpracy z pacjentami z aMCI Brytyjczycy stworzyli Game Show, aplikację z grą pamięciową. Później przetestowali jej wpływ na funkcjonowanie poznawcze i motywację.

Autorzy publikacji z The International Journal of Neuropsychopharmacology wylosowali 42 osoby z aMCI do 2 grup: 1) z treningiem poznawczym i 2) kontrolnej. Członkowie 1. w ciągu miesiąca przechodzili osiem godzinnych sesji, a przedstawiciele 2. odbywali swoje zwykłe wizyty.

Podczas gry na iPadzie wygrywa się złote monety. W każdej rundzie należy skojarzyć wzory geometryczne z różnymi lokalizacjami. Każda poprawna odpowiedź pozwala zdobywać monety. Runda trwa do ukończenia albo jest przerywana po 6 błędnych odpowiedziach. Im lepiej ktoś gra, tym więcej wzorów geometrycznych mu się prezentuje. To pomaga dostosować poziom trudności do osoby i utrzymać jej zainteresowanie. Gospodarz gry motywuje uczestników, by nie tylko utrzymali, ale i polepszyli swoje wyniki.

Okazało się, że osoby, które grały w Game Show, robiły w teście pamięci epizodycznej ok. 1/3 błędów mniej, potrzebowały mniejszej liczby prób i poprawiały swój wynik pamięciowy o ok. 40%. W porównaniu do grupy kontrolnej, grupa treningowa zachowywała również w pamięci więcej złożonych wzrokowo informacji.

Członkowie grupy Game Show podkreślali, że gra sprawiała im przyjemność. Nie brakowało im więc motywacji, by grać przez całe 8 godzin sesji. Co ważne, z grą rosła ich pewność siebie i poprawiała się pamięć subiektywna.

Dobre zdrowie mózgu jest tak samo istotne, jak dobre zdrowie fizyczne. Istnieje coraz więcej dowodów, że trening mózgu może poprawiać funkcjonowanie poznawcze i sprzyjać zdrowiu tego narządu. Ważne, by miał on podstawy naukowe i powstawał we współpracy z pacjentami - podkreśla prof. Barbara Sahakian.

Pacjenci uznawali Game Show za interesującą i angażującą i czuli się zmotywowani, by trenować przez 8 godzin. Mamy nadzieję zdobyć więcej danych w przyszłych badaniach zdrowego starzenia i łagodnej choroby Alzheimera - dodaje dr George Savulich.

Naukowcy planują badania zakrojone na szerszą skalę. Zamierzają też sprawdzić, jak długo wywołana grą poprawa się utrzymuje.

Warto przypomnieć, że 2 lata temu zespół Sahakian stworzył grę pamięciową Wizard dla pacjentów ze schizofrenią.