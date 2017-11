Tylko co do położenia mózgu mamy 100% pewność

Ludzie mają nikłą wiedzę nt. położenia narządów, co może zmniejszać skuteczność kampanii prozdrowotnych. Wyjątkiem jest mózg, w przypadku którego nie ma mowy o pomyłkach, bo bez względu na wiek, trafność w kwizie anatomicznym wynosiła aż 100%.

Choć wiele osób nie musi mieć [...] formalnej wiedzy anatomicznej, przydaje się ona do monitorowania i wyjaśniania różnych kwestii związanych ze stanem zdrowia - podkreśla dr Adam Taylor ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Lancaster.

Brytyjczycy prosili ludzi o umiejscowienie na konturze ludzkiego ciała następujących narządów/struktur: mózgu, rogówki, płuc, wątroby, przepony, serca, żołądka, wyrostka robaczkowego, pęcherza, nerek, trzustki, pęcherzyka żółciowego, śledziony, nadnerczy, tarczycy, tylnej grupy mięśni uda (mięśnia dwugłowego uda, mięśnia półbłoniastego i mięśnia półścięgnistego), mięśnia dwugłowego ramienia, mięśnia trójgłowego ramienia, mięśnia czworogłowego uda, więzadeł krzyżowych i ścięgna Achillesa.

Wybrano je w oparciu o wzmianki pojawiające się w codziennym życiu, np. w programach telewizyjnych, wyszukiwaniach internetowych czy w związku z utrzymywaniem formy.

Okazało się, że jedynym narządem, w przypadku którego ludzie odpowiadali w 100% poprawnie, był mózg. Za nim uplasowały się mięsień dwugłowy ramienia i rogówka. Ankietowani wiedzieli najmniej o nadnerczach - poprawnie ich położenie wskazało zaledwie 15% z nich (często umieszczano je w obrębie szyi).

Naukowcy stwierdzili, że mężczyźni radzili sobie lepiej od kobiet ze wskazywaniem mięśni, ale już nie narządów wewnętrznych. Ludzie, którzy ukończyli studia, nie wypadali wcale lepiej od osób bez wyższego wykształcenia. Starsze osoby wiedziały jednak więcej od młodych. Co ciekawe, najlepsze wyniki odnotowano w grupie 40-49-latków. Wg Brytyjczyków, można to wyjaśnić faktem, że w tym wieku ludzie zaczynają częściej chodzić do lekarza. Jak można się domyślić, pracownicy szeroko pojętej służby zdrowia wypadali lepiej od przedstawicieli innych zawodów. Odwiedzenie lekarza przed kwizem nie miało wpływu na uzyskane wyniki.