Giganci IT konkurencją dla tradycyjnej bankowości

7 godz. temu | Technologia

Sektorowi bankowości detalicznej rośnie niespodziewany konkurent. Badania przeprowadzone przez firmę Peru Consulting wskazują, że 57% menedżerów IT uważa, iż tzw firmy GAFA (Google, Apple, Facebook i Amazon) w ciągu pięciu najbliższych lat rozpoczną prowadzenie interesów w sektorze bankowym. Dowiadujemy się z nich również, że aż 36% konsumentów, a wśród nich aż 50% osób w wieku 25-34 lat jest skłonnych zrezygnować z usług tradycyjnych banków na rzecz tych oferowanych przez GAFA. Do takiej decyzji może skłonić ich lepsza technologia oraz bardziej innowacyjne produkty i usługi.

"Konsumenci coraz częściej spodziewają się wysoce spersonalizowanech usług ze strony swoich banków. Wzorem są dla nich dobre doświadczenia z online'owymi sprzedawcami. Firmy GAFA już korzystają na swoich możliwościach analizowania olbrzyich zestawów danych oraz rozbudowanych algorytmach pozwalających lepiej dopasować ofertę do osób indywidualnych. Banki detaliczne powinny zdawać sobie sprawę, jakie możliwości się z tym wiążą" – mówi główny konsultant Peru Consulting, Ian Robinson.

"Tradycyjne banki powinni wykorzystać szansę, jaką dają im innowacje opracowywane przez nowych graczy na rynku. Jednak ich zespoły ds. IT znajdują się obecnie pod olbrzymią presją walki z cyberprzestępczością i utrzymania rozległych struktur IT", dodaje ekspert.

Wydaje się, że osoby odpowiedzialne w bankach za działy IT, nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie dla ich firm niosą firmy GAFA. Ponad 95% takich osób pytanych o to, co mogłoby skłonić konsumentów do rezygnacji z usług bankowych, nie wymieniło nowoczesnych technologii.