W Holandii otwarto 1. na świecie drukowany w 3D betonowy most

1 godz. temu | Technologia

We wsi Gemert w Brabancji Północnej otwarto wczoraj (17 października) 1. na świecie drukowany w 3D betonowy most. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla rowerzystów.

Jako pierwsi - w kaskach ochronnych i kamizelkach - przejechali po nim przedstawiciele władz.

Most nie jest duży [zaledwie 8-m], ale fakt, że wykonano go za pomocą drukarki, sprawia, że jest wyjątkowy - podkreśla Theo Salet z Uniwersytetu Technologicznego w Eindhoven.

Prace nad mostem, który składa się z ok. 800 warstw, trwały 3 miesiące i zaczęły się w czerwcu. Jak tłumaczą przedstawiciele uniwersytetu, wykorzystano wzmocniony, sprężony beton.

Jedną z korzyści drukowania jest to, że potrzeba o wiele mniej betonu niż przy konwencjonalnej technologii wypełniania formy. Drukarka odkłada beton tylko tam, gdzie powinna.

Projektanci dodają, że przeprowadzono, oczywiście, testy bezpieczeństwa. Choć łączący 2 większe drogi most jest przeznaczony głównie dla rowerów, mogą po nim przejechać także ciężarówki.

Marinus Schimmel, szef prowadzącej testy firmy BAM Infra, wyjaśnia, że druk 3D oznacza, że potrzeba mniej deficytowych zasobów i mniej surowca się marnuje. To zaś doskonale wpisuje się w misję BAM - poprawianie mobilności i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa za pomocą infrastruktury.