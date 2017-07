Niewyspani tracą zdolność pozytywnego myślenia

Osoby, które mają problemy ze snem, tracą zdolność pozytywnego myślenia. Eksperci podkreślają, że to objaw depresji.

Generalnie mamy tendencję do zauważania pozytywnych bodźców w naszym środowisku. [...] Pozbawienie snu może ją jednak wyeliminować - podkreśla dr Ivan Vargas z Uniwersytetu Pensylwanii.

Amerykanie zebrali grupę 40 zdrowych dorosłych. Część miała czuwać przez 28 godzin, a reszta mogła przespać w nocy 8 godzin. Wszyscy brali udział w teście identyfikowania szczęśliwych, smutnych i neutralnych twarzy, który miał pomóc w ocenie, do jakiego stopnia zwracają uwagę na pozytywne bądź negatywne informacje. Psycholodzy mierzyli dokładność i czas reakcji.

Okazało się, że ludzie pozbawieni snu z mniejszym prawdopodobieństwem skupiali się na szczęśliwych twarzach. Niekoniecznie bardziej koncentrowali się na negatywnych, ale rzadziej skupiali się na pozytywnych. Autorzy publikacji z pisma Cognitive Therapy and Research podkreślają, że to może mieć spore znaczenie dla osób zmagających się z depresją i/lub lękiem.

Depresja jest zwykle opisywana jako tendencja do bardziej negatywnego myślenia czy samopoczucia (smutku), ale właściwie jest ona związana [...] z mniejszą tendencją do odczuwania szczęścia. Na podobnej zasadzie, jeśli za mało śpisz, zmniejsza to twoją zdolność do zwracania uwagi na pozytywne rzeczy, co z czasem może stwarzać ryzyko depresji.

Co ciekawe, osoby z historią bezsenności były mniej wrażliwe na efekty pozbawiania snu. Amerykanie sądzą, że zdobyły doświadczenie i rozwinęły metody radzenia sobie ze skutkami niewyspania.

Zespół Vargasa zaprezentował na konferencji SLEEP 2017 wyniki pokrewnych badań nad związkami bezsenności i samobójstw. Psycholodzy ustalili, że w porównaniu do śpiących prawidłowo, osoby cierpiące na bezsenność 3-krotnie częściej wspominają o myślach samobójczych czy dotyczących śmierci w ciągu ostatniego miesiąca.