Wykryto 7 genów bezsenności

Międzynarodowy zespół naukowców zidentyfikował 7 genów ryzyka bezsenności. Autorzy publikacji z pisma Nature nie tylko wykazali, że bezsenność nie jest, jak się często postuluje, zaburzeniem czysto psychologicznym, ale i rzucili nieco światła na jej biologiczne podłoże.

Prof. Eus Van Someren z Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie ma nadzieję, że to początek rozumienia bezsenności na poziomie komunikacji w obrębie i między neuronami, co powinno w przyszłości doprowadzić do opracowania nowych sposobów leczenia tej dolegliwości. Holender ma też nadzieję, że bezsenność będzie lepiej diagnozowana. [...] Zbyt często uznaje się, że bezsenność ma podłoże wyłącznie psychiczne. Nasze studium zapewnia inną perspektywę - już wiadomo, że zależy ona także od naszych genów.

W próbie 113.006 osób wykryto 7 genów bezsenności. Odpowiadają one za regulację transkrypcji i egzocytozy, czyli procesu uwalniania przez komórkę cząsteczek, za pomocą których komunikuje się ona z otoczeniem. Jeden ze zidentyfikowanych genów - MEIS1 - powiązano wcześniej z 2 innymi zaburzeniami snu: okresowymi ruchami kończyn podczas snu (ang. periodic limb movement disorder, PLMD) oraz zespołem niespokojnych nóg (ang. restless legs syndrome, RLS). Dzięki współpracy z Konradem Oexlem z Instytutu Neurogenomiki w Centrum Helmholtza w Monachium udało się potwierdzić, że warianty tego genu przyczyniają się do wszystkich 3 zaburzeń snu.

Oprócz tego naukowcy stwierdzili silne nakładanie genetyczne m.in. z zaburzeniami lękowymi, depresją czy neurotyzmem. To interesujące odkrycie, bo te cechy współwystępują z bezsennością. Teraz wiemy, że po części z powodu dzielonych podstaw genetycznych - opowiada doktorantka Anke Hammerschlag.

Koniec końców akademicy oceniali, czy w przypadku kobiet i mężczyzn liczą się te same warianty genetyczne. Część okazała się różna, co sugeruje, że u poszczególnych płci do bezsenności mogą prowadzić nieco inne mechanizmy biologiczne. Odkryliśmy także międzypłciową różnicę w zakresie częstości występowania: w badanej przez nas próbie, która obejmowała głównie osoby po pięćdziesiątce, o bezsenności wspominało 33% kobiet i 24% mężczyzn - podsumowuje prof. Danielle Posthuma.