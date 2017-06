Większe ilości białka roślinnego chronią przed wczesną menopauzą

Długoterminowe wysokie spożycie białek roślinnych może chronić kobiety przed wczesną menopauzą.

W omawianym badaniu z obniżonym ryzykiem wiązały się szczególnie wzbogacony białkiem makaron, ciemny chleb i płatki śniadaniowe. Podobnych związków nie zaobserwowano w przypadku zwierzęcych źródeł białka.

Lepsze zrozumienie, jak spożycie białek roślinnych wiąże się ze starzeniem jajników, może pomóc we wskazaniu sposobów modyfikowania ryzyka wczesnej menopauzy i towarzyszących jej zagrożeń zdrowotnych - podkreślają Maegan Boutot i prof. Elizabeth Berone-Johnson z Uniwersytetu Massachusetts w Amherst.

Wczesna menopauza to ustanie czynności jajników przed 45. rokiem życia. Występuje u ok. 10% kobiet i wiąże się z podwyższonym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej czy osteoporozy. Panie podkreślają, że autorzy nielicznych badań analizowali powiązania spożycia białek z czasowaniem menopauzy, a zgodnie z ich wiedzą, przed nimi nikt nie zajmował się w tym kontekście wczesną menopauzą.

Amerykanie oceniali korelacje między dietą i wczesną menopauzą wśród uczestniczek Nurses' Health Study II (NHS2). W czasie 20 lat NHS2 dietę uczestniczek badano 5-krotnie. Na przestrzeni miliona osobolat wczesną menopauzę odnotowano u 2041 kobiet.

Okazało się, że u pań, w przypadku których z białka roślinnego pochodziło ok. 6,5% spożywanych dziennie kalorii, ryzyko wczesnej menopauzy było o 16% niższe niż u kobiet, u których białka roślinne zapewniały tylko ok. 4% kalorii. Autorzy publikacji z American Journal of Epidemiology wyjaśniają, że dla kobiet spożywających 2 tys. kalorii dziennie odpowiadałoby to 3-4 porcjom (lub ok. 32,5 g) wzbogaconego białkiem makaronu, płatków śniadaniowych, tofu i orzechów dziennie. Podczas analiz naukowcy brali poprawkę na wiek, palenie, wskaźnik masy ciała itp.

Choć stosunkowo mało kobiet w naszym badaniu jadło bardzo dużo białka roślinnego i nasze możliwości analizy bardziej skrajnych poziomów spożycia były ograniczone, [udało nam się ustalić, że] w porównaniu do osób spożywających mniej niż 4% kalorii w postaci protein roślinnych, hazard względny [wczesnej menopauzy] dla kobiet dostarczających sobie w ten sposób 9 lub więcej procent kalorii wynosił 0,41. Oznacza to, że wczesna menopauza występowała u nich znacznie rzadziej.