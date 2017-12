Przejrzeli miliony wpisów z baz danych i stwierdzili, że deszcz nie wiąże się z bólem stawów

Od dawien dawna deszczową pogodę wiązano z bólem stawów. Najnowsze badanie zespołu z Harvardzkiej Szkoły Medycznej pokazuje jednak, że zupełnie niesłusznie.

Teza, że pewne objawy wiążą się z pogodą, jest powtarzana od starożytności. W dziele Peri aeron, hydaton, topon (O powietrzu, wodach i okolicach) Hipokrates podkreśla, że jeśli ktoś chce zrozumieć medycynę, powinien przyglądać się zmianom pór roku i przeważającym wiatrom i sprawdzać, czy pogoda wpływa jakoś na zdrowie. Przekonanie to utrzymywało się na przestrzeni wieków, a wg autorów publikacji z British Medical Journal (BMJ), sprzyjały mu zarówno folklor, jak i małe badania, które dawały mieszane rezultaty.

W ostatnim studium ekipa Anupama Jeny zestawiła jednak miliony wpisów z amerykańskiego programu ubezpieczeń społecznych Medicare z dziennymi danymi nt. opadów ze stacji pogodowych Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej (ang. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

Bez względu na podejście, nie widzieliśmy żadnej korelacji między opadami a wizytami u lekarza z powodu bólu stawów lub pleców. Konkluzja jest więc taka, że obolałe stawy i plecy nie są dobrymi prognostykami pogody.

Naukowcy przeanalizowali wpisy dot. ponad 11 mln wizyt starszych osób u lekarzy pierwszego kontaktu w latach 2008-12.

Zespół postawił sobie szereg pytań: 1) Czy podczas deszczu lub po opadach do lekarza zgłaszało się więcej osób z bólem pleców lub stawów?, 2) Czy osoby, które w deszczowe dni zgłaszały się do lekarza z innego powodu, uskarżały się przy okazji także na bolesność kolan lub pleców?, 3) A co w przypadku kilku deszczowych dni z rzędu? i wreszcie 4) Czy przy braku "efektu deszczowego" w populacji generalnej pacjenci z wcześniejszą diagnozą reumatoidalnego zapalenia stawów bardziej cierpieli podczas opadów?

Okazało się, że w przypadku żadnego z pytań nie można było mówić o istotnej statystycznie korelacji. Generalnie podczas deszczowych dni o bólu wspominało 6,35% pacjentów, a podczas dni suchych - 6,39%.

Jena podkreśla, że ludzki mózg jest świetny w odnajdowaniu wzorców, a pewne przekonania mogą działać jak samospełniające się proroctwo. Jeśli spodziewasz się bólu kolana w czasie deszczu, a tak się nie stanie, zapominasz o tym, ale jeśli rzeczywiście zacznie boleć i obwinisz o to deszcz, zapewne ci się to utrwali.