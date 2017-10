Polifenol zielonej herbaty oddziałuje na wczesne etapy alzheimera

12 października 2017, 07:29 | Medycyna

Kanadyjczycy rzucili więcej światła na mechanizm prozdrowotnego wpływu zielonej herbaty na mózg.

Dowody przedkliniczne sugerują, że galusan epigallokatechiny (EGCG), polifenol zielonej herbaty, zaburza powstawanie neurotoksycznych oligomerów peptydu beta-amyloidu.

Sądzimy, że na poziomie molekularnym EGCG powleka toksyczne oligomery i zmienia ich zdolność do wzrostu oraz interakcji ze zdrowymi komórkami - wyjaśnia Giuseppe Melacini z McMaster University.

Do odkrycia mogło dojść dzięki postępom poczynionym w zakresie spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego. Szczegółowe wyniki badań ukazały się w Journal of the American Chemical Society.

Wszyscy wiemy, że gdy pojawią się objawy alzheimera [ChA], obecnie nie ma [na nie] lekarstwa. Naszą nadzieją jest więc wczesna interwencja. Mogłoby to oznaczać wykorzystanie ekstraktów z zielonej herbaty lub ich pochodnych, powiedzmy, 15-25 lat przed wystąpieniem jakichkolwiek symptomów choroby.

Kolejnym krokiem akademików ma być ustalanie, jak zmodyfikować EGCG i inne podobne cząsteczki, by dało się je z powodzeniem zastosować np. w roli dodatków do żywności. EGCG jest bowiem niestabilny w temperaturze pokojowej i jego dostarczanie do organizmu, zwłaszcza do mózgu, nadal sprawia trudności.

Dodatki do żywności mogą się okazać kluczową terapią lub adiuwantem. Ważne będzie, by zacząć je wcześnie wykorzystywać (łącznie z ćwiczeniami i odpowiednim stylem życia), aby zwiększyć swoje szanse na zdrowe starzenie.