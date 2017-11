Utrata wagi w wyniku samych ćwiczeń nie chroni kolan przed chorobą zwyrodnieniową

17 min. temu | Zdrowie/uroda

Otyli ludzie, którzy dużo chudną, mogą znacząco spowolnić degenerację chrząstki w kolanach, ale tylko wtedy, gdy zrzucają zbędne kilogramy za pomocą ćwiczeń i diety albo samej diety.

Otyłość to główny czynnik ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawów, a staw kolanowy to miejsce najczęściej objęte procesem chorobowym. U wielu osób postępuje on do takiego momentu, że konieczne staje się wszczepienie endoprotezy.

Gdy dochodzi do utraty tkanki chrzęstnej, choroby nie można [już] odwrócić - podkreśla Alexandra Gersing z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Z tego powodu istotne jest, by osoby z grupy ryzyka albo wczesnymi objawami ChZS spowalniały jakoś degenerację chrząstki.

Choć wykazano, że chudnięcie pomaga pacjentom z nadwagą bądź otyłością, nie było wiadomo, czy metoda odchudzania ma znaczenie. By to rozstrzygnąć, na przestrzeni 96 miesięcy zespół Gersing analizował degenerację chrząstki i nieprawidłowości dot. stawu u osób z otyłością/nadwagą, które utrzymywały wagę albo odchudzały się różnymi metodami.

Naukowcy badali przypadki 760 mężczyzn i kobiet ze wskaźnikiem masy ciała wyższym niż 25 (wszyscy byli uczestnikami studium Osteoarthritis Initiative). Pacjenci mieli łagodną -umiarkowaną postać choroby albo należeli do grupy ryzyka ChZS. Akademicy wyodrębnili 2 grupy: kontrolną, w przypadku której waga się nie zmieniła i eksperymentalną, która zrzuciła zbędne kilogramy. Tę 2. podzielono dodatkowo na podgrupy związane z metodą odchudzania (część ludzi stosowała dietę, część same ćwiczenia, a reszta i dietę, i ćwiczenia). By ocenić chorobę zwyrodnieniową stawów, ochotnikom wykonano rezonans kolana na początku studium, a także po 48 i po 96 miesiącach.

Po 96 miesiącach degeneracja tkanki chrzęstnej była w grupie odchudzającej się znacznie mniejsza. Gdy jednak wzięło się pod uwagę podgrupy, spostrzeżenie to ograniczało się do osób stosujących dietę lub dietę i ćwiczenia. Choć pacjenci, którzy wyłącznie ćwiczyli, schudli tyle samo, co stosujący dietę i łączący dietę z aktywnością, chudnięcie pod wpływem ruchu nie prowadziło do znaczących różnic w degeneracji chrząstki (w porównaniu do grupy kontrolnej).