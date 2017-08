Na drogi Anglii wyjadą testowe kolumny ciężarówek

W przyszłym roku na angielskich autostradach rozpoczną się testy autonomicznych ciężarówek jeżdżących w ciasnych kolumnach. Grupy będą składały się z maksymalnie trzech pojazdów połączonych bezprzewodowo. Przyspieszenie i hamulec będą kontrolowane przez pojazd prowadzący. Celem testów jest sprawdzenie, po brytyjskich drogach samochody ciężarowe mogą jeździć bardzo blisko siebie. Nowoczesna technologia ma umożliwić sytuację, w której ciężarówki będą na tyle blisko, iż skorzystają z tunelu aerodynamicznego tworzonego przez wiodący pojazd, dzięki czemu osiągnięte zostaną duże oszczędności na paliwie. Podobne testy prowadzono już w innych krajach Europy i w USA, jednak eksperci kwestionowali przydatność tego rozwiązania w Wielkiej Brytanii.

Rząd w Londynie dofinansuje testy kwotą 8,1 miliona funtów. Podczas jazd próbnych we wszystkich pojazdach będzie siedział kierowca, by w razie potrzeby przejąć kontrolę nad pojazdem. Inwestujemy w technologię, która poprawi jakość ludzkiego życia. Łączenie ciężarówek w ścisłe kolumny pozwoli firmom przewozowym zaoszczędzić na paliwie, zmniejszy się emisja spalin oraz korki na drogach. Najpierw jednak musimy upewnić się, że to bezpieczna technologia i sprawdzi się na naszych drogach, dlatego inwestujemy w testy, mówi Paul Maynard, minister transportu.

Jednak prezes brytyjskiego Automobile Association, Edmund King, ma sporo zastrzeżeń. Jego zdaniem kolumna trzech ciężarówek będzie utrudniała życie innym kierowcom. Zasłoni znaki drogowe i może utrudniać dostęp do bocznych dróg. Mamy jedne z najbardziej zatłoczonych autostrad w Europie, z wieloma wjazdami i wyjazdami. Łączenie pojazdów może działać na wielokilometrowych pustynnych autostradach w Arizonie czy Nevadzie, ale to nie jest Ameryka, stwierdza King. Podobnego zdania jest dyrektor Fundacji RAC, który zauważa, że łączenie ciężarówek może zapewnić oszczędności przy podróżach długodystansowych, ale na naszych zatłoczonych autostradach, gdzie samochody stoją w korkach, a kierowcy wciskają się przed siebie by zająć lepszą pozycję, korzyści z tego rozwiązania nie są takie pewne.