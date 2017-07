Słodkie gorszego zdrowia psychicznego początki

3 godz. temu | Zdrowie/uroda

Mężczyzn z wysokim spożyciem cukrów cechuje podwyższone ryzyko wystąpienia po 5 latach częstych chorób psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe czy depresja. Porównań dokonywano do grupy z niskim spożyciem cukrów. Co ważne, korelacja była niezależna od innych czynników, w tym diety czy cech socjodemograficznych. Badanie zespołu z Uniwersyteckiego College'u Londyńskiego (UCL) wykazało także, że zaburzania nastroju nie zwiększają skłonności do spożywania produktów z dużą zawartością cukru.

Autorzy publikacji z pisma Scientific Reports wykorzystali dane kohorty Whitehall II. Analizowano spożycie cukrów ze słodyczami i napojami oraz występowanie zaburzeń psychicznych u ponad 5 tys. mężczyzn i ponad 2 tys. kobiet w okresie między 1983 a 2013 r.

Wcześniejsze badania wskazywały na podwyższone ryzyko depresji przy wyższym spożyciu cukrów dodanych, ale nikt nie sprawdzał, czy ludzie z zaburzeniami lękowymi i/lub depresją mają tendencję do spożywania większych ilości słodkich pokarmów i napojów. Gdyby tak było, mielibyśmy wyjaśnienie korelacji między wyższym spożyciem cukru i gorszym zdrowiem psychicznym. Naukowcy z UCL nie znaleźli jednak potwierdzenia tej hipotezy w danych; mężczyźni i kobiety z zaburzeniami psychicznymi nie mieli wcale tendencji do zjadania większych ilości cukrów. To z kolei uprawomocniałoby odwrotną zależność, że wyższa konsumpcja cukrów negatywnie wpływa na stan psychiczny.

Dzienne spożycie cukru ze słodkimi pokarmami i napojami podzielono na 3 kategorie o zbliżonej liczebności. W przypadku mężczyzn z górnego tercyla, którzy spożywali ponad 67 g cukru, ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych po 5 latach było o 23% wyższe niż u panów z dolnego tercyla, którzy spożywali mniej niż 39,5 g cukru. Korelacja okazała się niezależna od innych czynników ryzyka, w tym wspomnianej wcześniej diety, pozostałych chorób, zachowań dot. zdrowia czy otłuszczenia.

Mężczyźni i kobiety z zaburzeniami nastroju i wysokim spożyciem cukru po 5 latach nadal byli bardziej zagrożeni depresją (tutaj nie było jednak mowy o niezależności od czynników socjodemograficznych, zdrowia i diety).

Dieta wysokocukrowa na wiele sposobów wpływa na ludzkie zdrowie [...]. Nasze studium pokazuje, że szczególnie u mężczyzn, może także istnieć korelacja między cukrem a zaburzeniami nastroju. Istnieje sporo czynników oddziałujących na ryzyko zaburzeń nastroju, ale niewykluczone, że wysokocukrowe pokarmy i napoje są przysłowiową kroplą przelewającą czarę. [Co ciekawe] nie wykryto związku między spożyciem cukru a nowymi zaburzeniami nastoju u kobiet. Nie wiadomo, czemu tak jest - opowiada Anika Knüppel.

W krótkiej perspektywie czasowej słodkie produkty poprawiają humor. Osoby z obniżonym nastrojem mogą więc sięgać po słodkości, mając nadzieję, że usuną w ten sposób negatywne uczucia. Nasze badanie sugeruje jednak, że długoterminowo bardziej prawdopodobny jest odwrotny skutek [...].