By pobić rywala, przyspieszają swoje plemniki

5 godz. temu | Nauki przyrodnicze

By pobić rywali, samce czawyczy (Oncorhynchus tshawytscha) potrafią błyskawicznie dostosować prędkość plemników.

Pracując nad doktoratem, Michael Bartlett z University of Canterbury badał powiązania między statusem społecznym samca (dominacja odzwierciedla bowiem ryzyko współzawodnictwa) a jakością jego spermy (prędkością).

Gdy ryzyko współzawodnictwa rośnie, samce czawyczy w mniej niż 48 godzin zwiększają prędkość przemieszczania plemników.

Praca Bartletta pt. "Ryzyko współzawodnictwa napędza pośredniczone przez płyn nasienny błyskawiczne zmiany ejakulatu" ukazała się w piśmie eLife.

Rozszerzona wiedza nt. wpływu płynu nasiennego na funkcjonowanie plemników przekłada się m.in. na lepsze rozumienie męskiej płodności.

Odkryliśmy, że gdy samce zmieniały prędkość plemników (via płyn nasienny), oddziaływało to na liczbę zapłodnionych jaj, w porównaniu do rywala. Innymi słowy, dostrajanie prędkości plemników kształtowało sukces reprodukcyjny samca.

Błyskawiczna modyfikacja prędkości plemników była spowodowana przez różnice w obrębie płynu nasiennego, a nie zmiany samych plemników. Nadal nie wiemy, o jaką składową płynu nasiennego chodzi.

Dr Patrice Rosengrave z Uniwersytetu Otago dodaje, że naukowcy przeprowadzali eksperymenty, w których "wypuszczali" plemniki 2 samców i sprawdzali, które zapłodnią największą liczbę jaj. Tak jak się można było spodziewać, samce z szybkimi plemnikami zapładniały więcej ikry. Oprócz tego "płyn nasienny od samców z szybkimi plemnikami przyspieszał plemniki innych samców".