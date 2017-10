Mikrobiom może poprawiać reakcję na immunoterapię

9 października 2017, 13:10 | Medycyna

Ludzie z pewnymi bakteriami w mikrobiomie jelitowym lepiej reagują na immunoterapię przeciwnowotworową.

W ciągu ostatnich 6 lat immunoterapie znacznie poprawiły rokowania pacjentów z przerzutami czerniaka. Nadal jednak tylko u ok. połowy tych osób dochodzi do remisji.

Naukowcy z Centrum Medycznego Southwestern University analizowali mikroflorę jelit 39 poddawanych immunoterapii pacjentów z czerniakiem. Wykryli silną korelację między dobrą reakcją na leczenie a obecnością pewnych bakterii.

Nasze badania pokazują, że istnieją pewne dobre bakterie, których obecność jest potrzebna do optymalizacji skuteczności inhibitorów punktów kontrolnych - podkreśla dr Andrew Koh.

W zidentyfikowaniu korelacji pomógł Rick Spurr, u którego podczas rzutu zapalenia płuc zdiagnozowano przerzuty czerniaka do tego narządu. Co drugi tydzień przechodził on cykle podawania niwolumabu, leku znoszącego hamulce układu odpornościowego (niwolumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko immunoregulatorowemu receptorowi PD-1 znajdującemu się na powierzchni limfocytów T).

W zasadzie nie odczuwałem skutków ubocznych. Zacząłem leczenie latem, a w listopadzie jeździłem na nartach - podkreśla Spurr. Naukowcy wykryli, że u mężczyzny występowały pewne korzystne bakterie i podejrzewali, że pomógł mu właśnie mikrobiom.

Generalnie u pacjentów, którzy dobrze zareagowali na immunoterapię, wykryto 3 bakterie: Bacteroides thetaiotaomicron, Faecalibacterium prausnitzii i Holdemania filiformis. Wszystkie wchodzą w skład normalnej mikroflory jelitowej.

Na tym etapie badań Amerykanie zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób bakterie mogą wspomagać immunoterapeutyki. Zbadaliśmy metabolity i najsilniejszą korelację z korzystnymi bakteriami wykryliśmy w przypadku kwasu anakardowego, który występuje m.in. w mango czy orzechach nerkowca.

Choć te wstępne obserwacje nie pozwalają na razie wnioskować o zależnościach przyczynowo-skutkowych, [jeśli uda się je powtórzyć w większych badaniach] może uzyskamy kiedyś mieszaninę probiotyków, które podawane łącznie z immunoterapią zwiększą jej skuteczność - podsumowuje Koh.