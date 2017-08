Prosty lek na artretyzm zwalcza nowotwory krwi

Naukowcy z Sheffield University odkryli, że osoby cierpiące na czerwienice prawdziwą można leczyć prostym lekiem na artretyzm. Czerwienica prawdziwa to nowotwór krwi polegający na nadprodukcji czerwonych ciałek krwi. Choroba objawia się m.in. drętwieniem rąk i nóg, bólami i zawrotami głowy, krwiopluciem czy powiększeniem wątroby, a możę prowadzić do udaru mózgu, zawału oraz rozwoju ostrej białaczki.

Obecne metody leczenia czerwienicy prawdziwej są mało skuteczne. Nie spowalniają rozwoju choroby i nie łagodzą jej objawów. Teraz doktor Martin Zeidler z University of Sheffield i jego koledzy z Royal Hallamshire Hospital odkryli, że metotreksat (MTX) wpływa bezpośrednio na szlak molekularny odpowiedzialny za rozwój choroby. Udane początkowe testy przeprowadzone na muszkach-owocówkach zachęciły naukowców do przeprowadzenia testów na ludzkich komórkach. Wykazały one, że środek ma silne działanie powstrzymujące na aktywację ścieżki sygnałowej JAK/STAT, a to błędy w niej występujące są główną przyczyną zespołów mieloproliferacyjnych (MPN), czyli chorób charakteryzujących się nadprodukcją składników krwi. Metotreksat ma tak silne działanie, że wpływa nawet na już zmutowane komórki zawierające gen odpowiedzialny za zespół mieloproliferacyjny. Późniejsze badania na myszach potwierdziły wnioski z badań komórek.

Testy wykazały, że niskie dawki MTX hamują aktywność ścieżki sygnałowej JAK/STAT, co prowadzi do unormowania się wyników krwi. Wykazaliśmy, że możemy wykorzystać opracowaną przez nas metodę do leczenia mysich modeli ludzkiego MPN, co daje dobre perspektywy na przyszłość. Dzięki zmianie przeznaczenia MTX możemy zyskać nową celowaną terapię MPN, stwierdził doktor Zeidler. Co ważne, metotreksat nie jest drogim lekiem. Jest on używany od 35 lat w chorobach zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Crohna czy łuszczyca. Przez te lata lek dowiódł swojego bezpieczeństwa. Jest też skuteczny, pomimo tego, że dotychczas nie rozumiano w pełni sposobu jego działania. Hamowanie ścieżki sygnałowej JAK/STAT może wyjaśniać, dlaczego działa on w przypadku chorób zapalnych. Teraz pojawiła się nadzieja, że pomoże też cierpiącym na nowotwory.

Naukowcy mają nadzieję, że już na początku przyszłego roku rozpoczną testy MTX na chorujących na zespoły mieloproliferacyjne.