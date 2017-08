Nanocząstki rozprawiają się z głęboko naciekającymi grzybicami

Naukowcy z Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona odkryli, że miejscowe aplikowanie nanocząstek uwalniających tlenek azotu (ang. nitric oxide-releasing nanoparticles, NO-np) pozwala leczyć głęboko naciekające zakażenia grzybicze wywoływane przez dermatofity.

O ile płytkie infekcje można zwalczać za pomocą środków stosowanych miejscowo, o tyle zakażenia infiltrujące mieszki włosowe albo głębsze warstwy skóry da się skutecznie leczyć wyłącznie preparatami doustnymi (działającymi układowo).

Choć układowe leki przeciwgrzybicze są efektywne, przez to, że terapia bywa długa, mogą wywoływać problemy. Wiadomo o ich interakcjach z wieloma często stosowanymi lekami, np. rozrzedzającymi krew czy na nadciśnienie, istnieją też skutki uboczne. Celem naszego badania było ustalenie, czy by wyeliminować leki układowe, co ostatecznie będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze dla pacjenta, można się odwołać do nanotechnologii [...] - opowiada prof. Adam Friedman.

Friedman i jego współpracownicy z College'u Alberta Einsteina skupili się na NO, gazowym immunomodulatorze o szerokim spektrum działania, który wykazuje wielopłaszczyznową aktywność antydrobnoustrojową.

Choć od dziesięcioleci wiedzieliśmy o olbrzymim potencjale NO w wielu dziedzinach medycyny, jego wykorzystanie ograniczał brak skutecznych systemów dostarczania. My zastosowaliśmy dobrze zbadaną nanocząstkę, która produkuje, a nie zwyczajnie uwalnia tlenek azotu. Z czasem osiąga on poziom terapeutyczny i atakuje głębokie, trudno osiągalne zakażenia.

Podczas eksperymentów na zwierzętach naukowcy zauważyli, że NO-np sprzyjają szybszej i silniejszej reakcji na leczenie niż przy terapii terbinafiną; do 3. dnia zaobserwowano wyeliminowanie zakażenia w 95%.

Następnym etapem będzie przeskalowanie technologii do zastosowań klinicznych [...] - podsumowuje Friedman.