Wiadomo, w jaki sposób dieta bardzo niskokaloryczna odwraca cukrzycę

50 min. temu | Medycyna

U zwierząt bardzo niskokaloryczna dieta może szybko odwrócić cukrzycę typu 2. Jeśli uda się potwierdzić wyniki u ludzi, być może uda się wytypować nowe cele dla leków.

Raporty wskazują, że u pacjentów po operacjach bariatrycznych, które prowadzą do znacznego ograniczenia liczby spożywanych kalorii, często dochodzi do remisji cukrzycy typu 2. Mając to na uwadze, zespół z Uniwersytetu Yale postanowił przestudiować mechanizmy leżące u podłoża tego zjawiska.

Amerykanie badali wpływ bardzo niskokalorycznej diety (ang. very low calorie diet, VLCD), w ramach której szczurom z cukrzycą podawano 1/4 normalnej liczby kalorii. Wykorzystując metodę stabilnych izotopów PINTA, naukowcy śledzili procesy metaboliczne: glukoneogenezę i wątrobową glikogenolizę.

Autorzy publikacji z pisma Cell Metabolism zidentyfikowali 3 mechanizmy, które wyjaśniają dramatyczny wpływ VLCD na poziomy glukozy oraz insuliny w osoczu. Jak tłumaczą, dochodzi do ograniczenia przekształcania mleczanu i aminokwasów w glukozę oraz spadku wątrobowej glikogenolizy. Poza tym spada zawartość tłuszczu w organizmie, dzięki czemu poprawia się reakcja wątroby na insulinę. Korzystny wpływ VLCD obserwowano już po 3 dniach.

Kolejnym krokiem badaczy ma być sprawdzenie, co dzieje się w ciałach pacjentów z cukrzycą typu 2. przechodzących operacje bariatryczne lub stosujących dietę bardzo niskokaloryczną. Jeśli reagują one tak jak organizmy szczurów, mogłoby to zrewolucjonizować leczenie cukrzycy...