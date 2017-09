Dieta ketogeniczna przynosi zadziwiające wyniki

Dieta ketogeniczna, wysokotłuszczowa i niskowęglowodanowa, nie tylko przedłuża życie, ale również poprawia siłę fizyczną. Takie wyniki badań otrzymali naukowcy z Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, którzy testowali wspomnianą dietę na myszach.

Wyniki tych badań nieco mnie zaskoczyły. Spodziewaliśmy się różnic, ale zaskoczyła mnie wielkość zmian. Długość życia myszy pozostającej na diecie wysokotłuszczowej była o 13% większa niż w przypadku myszy na diecie wysokowęglowodanowej. U ludzi oznacza to różnicę 7-10 lat życia. Równie ważne jest, że myszy spożywające dietę ketogeniczną mogły cieszyć się w późniejszym życiu dobrym stanem zdrowia, mówi Jon Ramsey, jeden z autorów badań.

Ramsey od 20 lat zajmuje się mechanizmami starzenia. Wiele badań wykazało dotychczas, że ograniczone spożywanie kalorii spowalnia starzenie się zwierząt. Ramsay chciał zaś sprawdzić, jak na starzenie się wpływa dieta wysokotłuszczowa.

Postanowił wykorzystać dietę ketogeniczną. Zyskała ona dość sporą popularność ze względu na korzyści, jakie przynosi, jednak naukowcy wciąż nie wiedzą, co dzieje się w czasie ketozy, kiedy to wchłanianie węglowodanów jest tak niskie, iż organizm w roli głównego źródła energii używa nie glukozy a tłuszczu i wytwarza ketony.

Naukowcy podzielili myszy na trzy grupy. Pierwsza była na diecie wysokowęglowodanowej, druga pożywała mało węglowodanów a dużo tłuszczu, trzeciej zaś podawano dietę ketonową. Naukowcy dokładnie notowali ilość kalorii przyjmowanych przez myszy. Obawiali się początkowo, że dieta wysokotłuszczowa wywoła otyłość i przyczyni się do skrócenia życia. Tymczasem okazało się, że myszy na diecie ketonowej żyją dłużej, mają lepszą pamięć i poprawiły im się funkcje motoryczne (siła i koordynacja), ponadto z wiekiem nie doszło u nich do zwiększenia liczby markerów prozapalnych, co miało wpływ m.in. na zmniejszenie przypadków występowania nowotworów.

W tym przypadku badane przez nas mechanizmy nie różnią się bardzo u myszy i ludzi. Na poziomie podstawowym ludzie doświadczają z wiekiem podobnych zmian co myszy. Nasze badania pokazują, że dieta ketonowa może mieć duży wpływ na zdrowie i długość życia, a jednocześnie nie dochodzi do utraty wagi i nie ma ograniczeń co do spożywanych kalorii, mówi Ramsey.