Działo elektromagnetyczne niemal gotowe do służby

9 godz. temu

US Navy testuje obecnie działko elektromagentyczne (railgun), które nadaje pociskowi energię 20 megadżuli i jest w stanie oddać 5 strzałów w ciągu minuty. Do końca roku liczba strzałów ma zostać zwiększona do 10, a w przyszłym roku energia pocisku ma wynieść 32 megadżule przy wielokrotnym oddawaniu strzałów. To oznacza, że pocisk o wadze 16 kilogramów będzie poruszał się z prędkością niemal Mach 6.

Prace nad działkiem elektromagnetycznym idą co najmniej zgodnie z przewidywaniami. Jeszcze w maju bieżącego roku przedstawiciele Marynarki Wojennej USA przewidywali, że do roku 2019 skonstruują działko zdolne do oddawania 10 strzałów na minutę, które będzie w stanie wytrzymać 1000 strzałów. Później trzeba będzie wymienić część elementów uzbrojenia. Gdy założenia te zostaną spełnione, działka trafią na kilka okrętów zdolnych do zapewnienia im odpowiedniej ilości energii. Wszystko wskazuje więc na to, że pierwsze działka nowego typu wejdą do uzbrojenia już w 2019 roku.

Pociski wystrzeliwane przez działko elektromagnetyczne mają niszczyć cel nie za pomocą niesionego ładunku wybuchowego, ale samą swoją energią. Niewielki, kilkudziesięciokilogramowy pocisk poruszający się z prędkością tysięcy kilometrów na godzinę będzie śmiertelnym zagrożeniem dla każdego celu. Będzie też znacząco tańszy od obecnie używanej broni. US Navy oblicza, że pojedynczy strzał z działa szynowego będzie kosztował około 25 000 dolarów. Średni koszt pocisku rakietowego to około miliona dolarów. Zatem działo szynowe odda około 1000 strzałów za obecną cenę wystrzelenia 25 rakiet.

Obecnie, po osiągnięciu poziomu 10 strzałów na minutę, specjaliści z US Navy skupiają się nie tylko na zwiększeniu liczby strzałów i energii pocisku, ale przede wszystkim na ulepszeniu samego działka. Chcą, by wytrzymywało one większą liczbę strzałów. Postęp widoczny jest gołym okiem. Pierwsze działa elektromagnetyczne nie nadawały się do użytku już po pierwszym strzale. Te obecnie testowane wytrzymują kilkaset strzałów. Amerykanie chcą osiągnąć poziom 1000 strzałów.