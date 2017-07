Obszerna metaanaliza wykazała, że fluorowanie wody nie jest szkodliwe dla zdrowia

Fluorowanie wody pitnej, mimo że stosowane od dziesiątków lat, wciąż wzbudza kontrowersje, a w wielu serwisach internetowych można przeczytać, że przyczynia się ono do rozwoju nowotworów czy obniżenia ilorazu inteligencji. Sprawę postanowił ostatecznie rozstrzygnąć australijski National Health and Medical Research Council (NHMRC). Naukowcy z tej organizacji przeprowadzili najobszerniejszą metaanalizę, w której uwzględnili 3000 badań naukowych dotyczących wpływu fluorowania wody na ludzkie zdrowie. Badania te obejmowały okres 60 lat.

Wyniki metaanalizy są jednoznaczne. Wykazała ona, że fluorowanie wody komunalnej na poziomie takim, jaki jest obecnie stosowany w Australii przyczynia się do zmniejszenia próchnicy i nie jest powiązane z żadnym negatywnym wpływem na zdrowie – stwierdziła dyrektor NHMRC Anne Kelso.

Australijscy naukowcy zauważają, że pewne badania, szczególnie te prowadzone w Chinach, wskazywały w przeszłości na negatywne efekty obecności fluoru w wodzie. Profesor Clive Wright mówi, że te stare badania charakteryzuje wadliwa metodologia oraz że były prowadzone w regionach, gdzie ilość fluoru w wodzie pitnej była nawet 5-krotnie większa niż w wodzie w Australii. Uczeni z NHMRC zaprzeczają, by istniał jakikolwiek związek pomiędzy fluorem a nowotworami, w szczególności dwoma typami nowotworów kości, z którym fluor łączono. Brak też dowodów, by fluor negatywnie wpływał na inteligencję dzieci. Badania poziomu inteligencji u dzieci w społecznościach, które spożywały wodę fluorowaną i jej nie spożywały nie wykazały żadnych różnic. Widoczne jest za to, że tam, gdzie woda jest fluorowana liczba przypadków próchnicy u dzieci i dorosłych jest mniejsza o 26-44 procent.

Oczywiście wszystkie te uwagi dotyczą bezpiecznego poziomu fluoru w wodzie. W Australii i Nowej Zelandii bezpieczny poziom ustalono na maksimum 1,5 mikrograma na litr dla wody wodociągowej. W wodzie butelkowanej zawartość fluoru wynosi 0,6-1,1 mikrograma na litr.