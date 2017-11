Młode samice i samce fok szarych inaczej szlifują swoje umiejętności

Ucząc się polować i żerować, młode samce i samice foki szarej (Halichoerus grypus) bardzo różnie się zachowują.

Matki porzucają szczenięta w wieku zaledwie 3 tygodni. W krytycznym okresie ok. 40 dni, nim wyczerpią się zapasy energii, młode muszą znaleźć regularne źródła pokarmu, a także doszlifować umiejętności nurkowania i chwytania ofiar.

Dane z urządzeń pomiarowych pokazały, że młode samice z walijskiej kolonii szarytek częściej nurkują w płytszych wodach, przez co częściej docierają do dna i mają więcej okazji do żerowania.

Choć dojrzałe samce fok szarych są większe od samic, w przypadku szczeniąt nie ma znaczących różnic w rozmiarach, dlatego naukowcy z Uniwersytetu w Plymouth, Abertay University i University of St Andrews uważają, że u podłoża odmiennego zachowania młodych leżą procesy fizjologiczne przygotowujące do dorosłego życia.

Gdy autorzy publikacji z pisma Scientific Reports przeanalizowali dane młodych fok ze Szkocji, okazało się, że przez Morze Północne docierały one aż do Norwegii. Osobniki z zachodniej Walii przemieszczały się zaś do północnego wybrzeża Francji. We wczesnej fazie rozwoju niektóre młode foki pozostawały w wodzie, nie wychodząc na ląd, nawet do 2 miesięcy.

Naukowcy mają nadzieję, że zdobyte dane wpłyną na ochronę kluczowych habitatów tych zwierząt w najbardziej wrażliwym okresie ich rozwoju.

Foki szare są drapieżnikami alfa brytyjskich wód [mieszka tu 40% światowej populacji H. grypus], ale wiemy niewiele o zachowaniu szczeniąt w morzu. Przez pierwsze 3 tygodnie życia, ssąc mleko, młode mogą tyć, ale później muszą sobie radzić same. Nowe studium wypełnia luki [...] i pomaga zebrać więcej danych o habitatach kluczowych dla rozwoju - opowiada Matt Carter, doktorant z Uniwersytetu w Plymouth.

W badaniu wykorzystano dane 52 dopiero co odstawionych od piersi szczeniąt z kolonii w Szkocji i Walii (zostały one oznakowane przez Zespół Badania Ssaków Morskich z University of St Andrews). Urządzenia pomiarowe zapisywały ich ruchy, w tym czas i głębokość nurkowania i współrzędne.