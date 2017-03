Wnętrze pełne przestrzeni, czyli pomysły na fototapety 3d (art. spons.)

17 marca 2017, 11:18

Większość z nas marzy o tym, aby mieszkać w jasnych, przestronnych pomieszczeniach, z dużą ilością naturalnego światła, wysokimi sufitami i przepięknym widokiem za oknami. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie spełnić wszystkie nasze wymagania. Czasami musimy się zmierzyć z za małym metrażem lub niesatysfakcjonującym otoczeniem. Aby jednak nie rezygnować z marzeń warto sięgnąć po fototapety 3d, które w mgnieniu oka pozwolą nam wyczarować dokładnie takie wnętrze, o jakim zawsze marzyliśmy.

Zastanawiasz się, jak to możliwe? Trójwymiarowe fototapety imitujące wrażenie głębi powiększą optycznie metraż i sprawią, że pokój, w którym je umieścimy będzie się wydawać większy, niż jest w rzeczywistości, a szeroki wybór przedstawień pozwoli wybrać dokładne taki widok, jaki tylko przyjdzie Ci do głowy. Dzięki przestrzennym wzorom zapomnisz o zbyt małym salonie, łazience czy sypialni.

Otwórz swój salon na świat

Co powiesz na salon z widokiem na egzotyczne morze, górskie wierzchołki, gęsty las lub polną łąkę? Nawet mieszkając w centrum wielkiego miasta możesz się cieszyć malowniczym krajobrazem sięgając po odpowiednie fototapety 3d. Dzięki nim stworzysz nie tylko zachwycającą aranżację wnętrza, ale wyczarujesz także wrażenie dodatkowej przestrzeni. Salon będzie się wydawać większy, a wszystko to bez gruntownego remontu czy przesuwania ścian. Ciekawym trickiem są także trójwymiarowe fototapety z przedstawieniem otwartego okna lub drzwi, za którymi rozpościera się bajeczny krajobraz. Decydując się na taki wzór powinniśmy zadbać o to, aby tapeta pasowała stylistycznie do naszego pokoju.

Sypialnia z kosmiczną atmosferą

Choć w sypialni przede wszystkim śpimy i wypoczywamy nie oznacza to, że zbyt mały metraż nie jest dla nas problemem. O wiele przyjemniej jest leżeć w niedzielny poranek i czytać książkę delektując się przestronnym wnętrzem, niż zerkać co chwilę na ściany denerwując się, że pokój nas przytłacza. Jeśli lubisz oryginalne rozwiązania, zdecyduj się na fototapety 3d z wizerunkiem kosmosu i odległych galaktyk. Przepiękne zdjęcia pełne planet, gwiazd i tęczowych mgławic sprawią, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przeniesiesz się do zupełnie innego wymiaru. A jeśli obawiasz się, że zbyt ciemna fototapeta sprawi, że sypialnia stanie się przygnębiająca, bez kłopotu znajdziesz wzór, który charakteryzuje się wyrazistymi i energetycznymi kolorami. Wbrew pozorom kosmos jest pełen unikalnych barw! Bajkowa kraina w dziecięcym pokoju

Fototapety 3d w dziecięcym pokoju niekoniecznie muszą służyć do optycznego powiększania metrażu. Tutaj ważniejszym zadaniem jest stworzenie zachwycającej, bajkowej aranżacji, w której naszego dziecko będzie się doskonale czuło i która będzie świetnym pretekstem do wymyślania najprzeróżniejszych zabaw. Aby uzyskać taki efekt warto sięgnąć po trójwymiarową fototapetę przedstawiającą ulubioną bajkę naszego malucha. Dobierając do niej odpowiednie naklejki dekoracyjne z bohaterami i przyklejając je na sąsiednich ścianach sprawimy, że bajkowy świat zupełnie zawładnie pokojem dziecka.

Relaksująca kąpiel na łonie natury

Zamiast wybierać się do SPA, wystarczy odpowiednio zaaranżować naszą łazienkę, dzięki czemu relaksacyjną kąpiel i odprężające zabiegi będziemy mieć na wyciągnięcie ręki we własnym domu. Poza doborem odpowiedniej wanny i akcesoriów, świetnym rozwiązaniem są także fototapety 3d z przepięknym, sielskim widokiem. Niech to będzie leśna polana ukryta za drzewami, górski strumyk płynący między skałami, brzozowy lasek lub ceglany mur porośnięty kwitnącym bluszczem. Dzięki takiej subtelnej dekoracji zwykła kąpiel w domu zamieni się w pełen relaksu rytuał. Nie musisz się obawiać, że panująca w łazience wilgoć zaszkodzi tapecie. Wodoodporne materiały są niezwykle wytrzymałe i będą Ci służyć przez wiele długich lat.