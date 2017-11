Leczenie utraty słuchu komórkami macierzystymi ucha wewnętrznego

Pewnego dnia komórki macierzyste ucha wewnętrznego mogą zostać wykorzystane do leczenia głuchoty.

Naukowcy z Rutgers University tłumaczą, że komórki macierzyste ucha wewnętrznego mogą się przekształcać do neuronów słuchowych, z drugiej jednak strony istnieje ryzyko, że będą się dzielić zbyt szybko, zwiększając ryzyko nowotworów.

Pocieszająca wiadomość jest taka, że proces przekształcania komórek macierzystych w neurony można kontrolować, przynajmniej w laboratorium...

By przekształcić komórki macierzyste ucha wewnętrznego w neurony słuchowe, zespół doktoranta Zhichao Songa doprowadzał do nadekspresji genu NEUROG1.

Ponieważ prowadzi to jednak do zwiększonego namnażania komórek, a NEUROG1 jest wykorzystywany przez inne komórki macierzyste do tworzenia innych typów neuronów, naukowcy działający na różnych polach powinni być świadomi, że działając na tym czynniku, zapewne nasilą podział komórkowy - wyjaśnia prof. Kelvin Y. Kwan.

Akademicy z Rutgers odkryli także, że na funkcje NEUROG1 wpływa chromatyna. Zmiany w chromatynie mogą więc pomóc w zmniejszeniu niechcianej proliferacji komórek macierzystych. W idealnym scenariuszu zmienialibyśmy stan chromatyny przed wdrożeniem nadekspresji NEUROG1 [...].