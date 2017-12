Już po 0,5 s wiemy, ilu mężczyzn jest w grupie i czy należy się bać

2 godz. temu | Psychologia

Ludzie postrzegają proporcję płci i decydują, czy grupa stanowi zagrożenie, w zaledwie pół sekundy.

Zarówno psycholodzy społeczni, jak i badacze procesów postrzegania wykazali, że wystarczy nam rzut oka na czyjąś twarz, by określić przynależność do kategorii społecznej (np. rasę i płeć), a także odczytać stan emocjonalny czy cechy interpersonalne. Nicholas Alt z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles zastanawiał się, czy zjawisko odnoszące się do indywidualnych osób przekłada się również na grupy.

W tym celu Amerykanie przeprowadzili serię 3 eksperymentów. Sprawdzali, jak szybko ochotnicy wykrywają różnice dotyczące grup i do jakiego stopnia ich spostrzeżenia są trafne. Okazało się, że badani błyskawicznie (w 500 milisekund) określali stosunek mężczyzn do kobiet i w miarę jego wzrostu postrzegali grupy jako bardziej zagrażające.

Gdy już wiadomo, że na podstawie grup twarzy ludzie bardzo szybko i trafnie postrzegają informacje nt. kategorii społecznej, zespół Alta chce też sprawdzić, czy istnieją metody na manipulowanie percepcją grup i jak to wpływa na spójność grupy.