Najstarsze na świecie haczyki powiązane z rytuałami pogrzebowymi

Zespół archeologów z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego odkrył na indonezyjskiej wyspie Alor najstarsze na świecie umieszczone w pochówku haczyki na ryby. Mają one ok. 12 tys. lat.

Pięć haczyków ułożono pod brodą i wokół żuchwy kobiety z plejstocenu. Prof. Sue O'Connor sądzi, że odkrycie zadaje kłam twierdzeniom, że czynnościami związanymi z rybołówstwem zajmowali się na wyspie przeważnie mężczyźni.

To najstarsze znane haczyki związane z praktykami pogrzebowymi. Być może wskazują, że w tym rejonie sprzęt do łowienia postrzegano jako niezbędny do przejścia w zaświaty. Odkrycie sugeruje, że zarówno za życia, jak i po śmierci plejstoceńscy mieszkańcy okolic wyspy Alor byli ściśle związani z morzem [...].

Autorzy publikacji z pisma Antiquity przypominają, że dotąd za najstarsze haczyki związane z pochówkiem uznawano artefakty sprzed 9 tys. lat (z mezolitu) z Syberii. Odkryto je na cmentarzu Erszi - stanowisku zlokalizowanym na lewym brzegu Angary, ok. 10 km w górę rzeki od Irkucka.

Prof. O'Connor dodaje, że przed indonezyjskimi wykopaliskami najstarsze pochówki z haczykami, które miały kontekst morski, pochodziły z Omanu. Ich wiek to ok. 6 tys. lat.

Haczyki z Japonii, Europy i Timoru Wschodniego są obiektywnie najstarsze (22-23 tys. lat), ale nie były powiązane z rytuałami pogrzebowymi.

Wg archeologów, haczyki z wyspy Alor należały do 2 typów; jeden miał kształt litery J, a 4 okrągłe (ang. rotating fish-hooks) wykonano z muszli ślimaków morskich.

Haczyki z wyspy Alor są uderzająco podobne do zaokrąglonych haczyków wykorzystywanych w Japonii, Australii, [...] Kalifornii, Chile, Meksyku i Oceanii [haufong]. Ich wczesne pojawienie na odizolowanej od lądu wyspie sugeruje, że ta sama technologia rozwinęła się niezależnie w różnych społecznościach rybackich. Za teorią niepowiązanych wynalazków przemawia też fakt, że taka forma najlepiej pasowała do wymogów środowiska.