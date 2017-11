Rzadkie spotkanie z dzikim dorosłym krokodylem z hipomelanizmem

W zeszłym tygodniu podczas wycieczki Spectacular Jumping Crocodile Cruise na rzece Adelajda w Terytorium Północnym oczom uczestników i operatorów ukazała się biała krokodylica. Na wolności osobniki z hipomelanizmem rzadko dożywają dorosłości, nic więc dziwnego, że spotkanie wywołało sporo emocji.

Jeden ze świadków zdarzenia szacuje, że samica, której nadano imię Pearl, mierzy ok. 2 m. Specjaliści z NT Crocodile Conservation & Protection Society podejrzewają, że może ona być potomkinią Michaela Jacksona, krokodyla z ciemnym korpusem i białym łbem, uśpionego w 2014 r. po ataku na rybaka.

Jak wyjaśnia Adam Britton z Uniwersytetu Karola Darwina, hipomelanizm Pearl to skutek odziedziczonych genów albo warunków inkubacji jaj. Jeśli w gnieździe jest trochę za ciepło, prowadzi to do błędów w podziałach komórek i mutacji.

Britton dodaje, że w młodym wieku takie krokodyle nie należą do rzadkości, zwłaszcza na farmach. Przyznaje też, że na wolności nigdy nie widział tak dużego jasnego osobnika.