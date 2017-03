Apple wygrywa przed chińskim sądem

27 marca 2017, 13:02 | Technologia

Chiński sąd orzekł na korzyść Apple'a i zniósł zakaz sprzedaży smartfonów iPhone 6 oraz iPhone 6 Plus w Chinach. Wyrok jest o tyle zaskakujący, że Chiny bardzo mocno preferują swoje rodzime firmy, chcąc w przyszłości uniezależnić się od obcych technologii.

W maju ubiegłego roku Pekińskie Biuro Własności Intelektualnej wydało firmie Zoomflight, lokalnemu przedstawicielowi Apple'a, zakaz sprzedaży iPhone'ów. Przyczyną podjęcia takiej decyzji była skarga firmy Shenzen Baili Marketing Services, która twierdziła, że iPhone'y naruszają jej patent opisujący wygląd, a wykorzystany w telefonie 100c.

Apple i Zoomblight zaskarżyły decyzję urzędników do sądu. Teraz Pekiński Sąd ds. Własności Intelektualnej orzekł, że iPhone nie narusza patentu Shenzen Baili. Co więcej sąd uznał, że urzędnicy wydali zakaz z naruszeniem przepisów, gdyż nie zebrali wystarczającej liczby dowodów na to, by doszło do naruszenia. W tym samy wyroku sąd odrzucił żądanie Apple, by unieważnić patent opisujący wygląd modelu 100c. Wcześniej Apple domagało się unieważnienia patentu przez Biuro Własności Intelektualnej. Gdy spotkało się z odmową, złożyło odpowiedni wiosek do sądu.

Przedstawiciele Biura Własności Intelektualnej oraz Shenzen Baili zapowiedzieli, że rozważą odwołanie się od decyzji sądu.