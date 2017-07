Odkurzacz sporządzi mapę naszego domu, a jego producent ją sprzeda

50 min. temu | Bezpieczenstwo IT

W obecnych czasach nie można ufać nawet odkurzaczowi. iRobot, producent autonomicznych odkurzaczy Roomba, ma zamiar sprzedać plany domów swoich klientów. Autonomiczne odkurzacze, by móc pracować, skanują otoczenie i tworzą jego plan, dzięki czemu wiedzą, jak poruszać się po odkurzanym pomieszczeniu. I właśnie takie dane chce iRobot sprzedać.

Przeciętnemu człowiekowi trudno wyobrazić sobie, po co komu informacja o tym, gdzie stoją meble, jaką wielkość czy kształt mają poszczególne pomieszczenia. Najwyraźniej jednak wyobraźnia niektórych przedstawicieli biznesu sięga dalej, niż przypuszczamy. Istnieje cały ekosystem przedmiotów i usług z segmentu rynkowego zwanego inteligentnym domem, które można by zaoferować, jeśli ma się dostęp do mapy domu klienta, mówi Colin Angle, dyrektor wykonawczy iRobot.

Komu mogą przydać się dane z odkurzacza? Ot na przykład Amazonowi, który dzięki temu mógłby udoskonalić swój inteligentny głośnik Echo. Znajomość otoczenia, w którym głośnik się znajduje pozwoliłaby na poprawienie jego słyszalności w różnych punktach pokoju. A jeśli pokój byłby praktycznie pusty, być może jego właściciel chciałby wysłuchać lub obejrzeć reklamy mebli. Do mebli i ich rozkładu w pomieszczeniu można zaś dobrać odpowiednie oświetlenie, a inteligentny system klimatyzacji lepiej mógłby sterować przepływem powietrza. Amazon to zresztą nie jedyny potencjalny nabywca danych z Roomby. Inteligentny głośnik o nazwie Home sprzedaje też Google, a swoje urządzenie szykuje też Apple.

Oczywiście możemy się oburzać na coraz większe naruszanie naszej prywatności, ale z pewnością twórcy Roomby dobrze się zabezpieczyli. W licencji odkurzacza znalazły się lub znajdą odpowiednie zapisy pozwalające, oczywiście za zgodą użytkownika, na sprzedaż danych. Większość osób z pewnością na to się zgodzi, albo całkowicie świadomie licząc na ewentualne korzyści z tego płynące, albo też nie do końca świadomie, z przyzwyczajenia wyrażając zgodę na wszystko, o co prosi ich producent sprzętu czy oprogramowania. W końcu robimy to od lat, nie ma więc powodu, byśmy akurat w przypadku odkurzacza mieli zmienić zdanie.