Ostatnim posiłkiem ichtiozaura sprzed 200 mln była kałamarnica

Brytyjscy naukowcy odkryli najmniejszego i najmłodszego jak dotąd ichtiozaura Ichthyosaurus communis. Jakby tego było mało, czekała ich jeszcze dodatkowa niespodzianka, bo udało się zidentyfikować zawartość jego żołądka.

Skamieniałość ichtiozaura mierzy ok. 70 cm. W żołądku gada znajdowała się kałamarnica.

To niesamowite, że wiemy, co stanowiło ostatni posiłek istoty sprzed blisko 200 mln lat. Między żebrami odkryliśmy wiele drobnych haczykowatych struktur. Pochodzą one z ramion prehistorycznej kałamarnicy - opowiada Dean Lomax z Uniwersytetu w Manchesterze.

To interesujące, bo badania przeprowadzone przez innych naukowców na innym ichtiozaurze - stenopterygu - z młodszej epoki geologicznej pokazały, że małe, a więc młode, osobniki żywiły się wyłącznie rybami. Wykazaliśmy zatem różnice w preferencjach ofiar wśród noworodków ichtiozaurów.

Okaz ichtiozaura pochodzi z kolekcji Muzeum Geologii Lapwortha Uniwersytetu w Birmingham. Został on oczyszczony i zbadany w 2016 r. przez Nigela Larkina z Uniwersytetu w Cambridge. Czyszczenie pozwoliło Lomaxowi przyjrzeć się detalom skamieniałości.

Lomax, który niedawno opisał największego ichtiozaura w historii, na podstawie układu kości czaszki zidentyfikował okaz jako noworodka I. communis. Znamy kilka okazów małych ichtiozaurów, ale przeważnie są one niekompletne lub źle zachowane. Ten egzemplarz jest praktycznie kompletny i wyjątkowy [...].

Brakowało, niestety, danych nt. lokalizacji czy wieku okazu. Po uzyskaniu pozwolenia Larkin usunął jednak odrobinę skały ze szkieletu. Próbki przekazał Ianowi Boomerowi z Uniwersytetu w Birmingham i Philipowi Copestake'owi z Merlin Energy, Resources, którzy badali skałę pod kątem mikroskopijnych skamieniałości. Opierając się na ich rodzaju, naukowcy mogli stwierdzić, że ichtiozaur ma ok. 196-199 mln lat, pochodzi więc ze wczesnej jury.

W przypadku wielu historycznych okazów ichtiozaurów z muzeów brakuje jakichkolwiek szczegółów geograficznych bądź geologicznych, dlatego nie są one podatowane. Z tego powodu poszukiwanie mikroskamieniałości ze skały macierzystej może być kluczem do rozwiązania ich zagadki - podkreśla Larkin.

W ramach studium szkielet poddano mikrotomografii. Steve Dey z ThinkSee3D stworzył na tej podstawie model 3D.