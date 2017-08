Nowoczesna technologia ratuje unikatowe nagrania lingwistyczne

Dzięki skanowaniu optycznemu naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley ratują nagrania 78 rdzennych języków Kalifornii. Większość z tych nagrań powstała przed ponad 100 laty. Zabytki ludzkiego języka zapisano na 2700 woskowych cylindrów, które obecnie, z różnych przyczyn, znajdują się w nie najlepszym stanie. Na cylindrach zapisano 100 godzin materiału audio, w tym jedyne znane nagrania kilkunastu języków, a także unikatowe sposoby wydawania dźwięków, nieznane opowieści i pieśni.

Odtworzenia nagrań podjęli się lingwista Andrew Garrett, antropolog Ira Jackins oraz specjalizujący się w zagadnieniu cyfrowych bibliotek Erik Mitchell. Wykorzystują oni nieinwazyjną technikę optyczną opracowaną w Lawrence Berkeley National Laboratory. Pozwala ona przenieść cały materiał dźwiękowy na inne medium i poprawić jego jakość. Dzięki temu w końcu wiadomo, jakim językiem mówi nagrywana osoba i co mówi.

Obecnie ludzie na całym świecie posługują się około 6000-7000 języków. Co najmniej 3000 z nich to języki zagrożone, które lada chwila mogą zniknąć z powierzchni planety wraz ze swoimi ostatnimi użytkownikami. Każdy z zagrożonych języków niesie ze sobą unikatową wiedzę o lokalnych kulturach i świecie, który go otacza, jest też świadkiem historii ludzkości. Lingwiści próbują udokumentować te języki zanim wyginą. Starają się wykonywać nagrania, opisać ich gramatykę i słowniki. Wiele z tych języków występuje w formie mówionej, nigdy nie były zapisywane, zatem czas odgrywa kluczową rolę w ich zachowaniu.