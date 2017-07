Krwiożerczy jak kaczka?

Zoolodzy z Uniwersytetu w Cambridge sfilmowali w Rumunii kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos), które atakowały i zjadały inne ptaki. W literaturze przedmiotu nigdy wcześniej nie udokumentowano takiego zachowania, dlatego Brytyjczycy sądzą, że jest ono zarówno bardzo rzadkie, jak i nowe.

Zwykle kaczki żywią się nasionami, jagodami, żołędziami czy owadami. Przy kilku okazjach "nakryto" je na posiłku z małych ryb, jednak większe kręgowce nie należą (a przynajmniej tak myślano do tej pory) do ich menu.

Dr Silviu Petrovan odnotował dziwne zachowanie krzyżówek, gdy wybrał się ze znajomymi na obserwację ptaków w pobliżu parku narodowego w południowo-zachodniej Rumunii.

Dorosła samica krzyżówki złapała pliszkę górską w dziób, wielokrotnie ją podtapiała, a na końcu zjadła.

W drugim przypadku opierzone pisklę kopciuszka wylądowało w wodzie i było ścigane przez grupę młodych kaczek. Nieszczęśnik wylądował w wodzie. Krzycząc, próbował wydobyć się z tarapatów. Wtedy niemal natychmiast zaatakowały go krzyżówki. Pisklę zniknęło, co sugeruje, że utonęło albo, co bardziej prawdopodobne, zostało zjedzone.

Krzyżówka miała wielki kłopot ze zjedzeniem pliszki. Zapewne dlatego, że nie mogła jej rozerwać na kawałki z powodu spłaszczonego dzioba, który się do tego nie nadaje. Trawienie kości i piór również nie należy do repertuaru zachowań, do jakich wyewoluowały kaczki.

Kaczki nie są zwykle agresywne i rzadko próbują nowych pokarmów. W Kalifornii widywano jednak krzyżówki, które wchodziły do morza, by żerować na krabach piaskowych (prawdopodobnie były one nowym źródłem białka). Możliwe, że coś podobnego dzieje się w zbiorniku w Rumunii. Petrovan wyjaśnia, że szybko rosnące młode krzyżówki zaczynają potrzebować zwierzęcego białka i dlatego szukają możliwości suplementacji.

Wyniki obserwacji opublikowano w piśmie Waterbirds.